4 Jours de Dunkerque - Étape 5 (2.HC)

André Greipel (Lotto-Soudal) a remporté ce samedi 12 mai 2018, la cinquième et avant-dernière étape des 4 Jours de Dunkerque-Grand Prix des Hauts de France (2.HC), disputée sur 178,7 kilomètres entre Wormhout et Cassel (Nord). Dimitri Claeys (Cofidis) et Oscar Riesebeek (Roompot-Nederlandse Loterij) ont complété le podium. Dimitri Claeys prend les commandes du classement général.