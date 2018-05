4 Jours de Dunkerque - Étape 6 (2.HC)

Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) a remporté ce dimanche 13 mai 2018, sixième et dernière étape des 4 Jours de Dunkerque-Grand Prix des Hauts de France (2.HC), disputée sur 174,9 km entre Coulogne (Pas-de-Calais) et Dunkerque (Nord). Casper Pederson (Aqua Blue Sport) et Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) ont complété le podium. Dimitri Claeys (Cofidis) s'adjuge le classement général final.