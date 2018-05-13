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Ors (59) - 5e étape du Tour du Caudrésis-Catésis (Cadets)

Martin Trioux (Team Avesnois) a remporté ce dimanche 13 mai 2018, à Ors (Nord), la cinquième étape du Tour du Caudrésis-Catésis (Cadets), organisée par l'UC Caudrésis-Catésis. Son coéquipier Clément Leclercq et Léo De Doncker (Arras VC) ont complété le podium.

Route
Ors (59) - 5e étape du Tour du Caudrésis-Catésis (Cadets)

Classement (Cadets) :

1    TRIOUX    Martin    TEAM AVESNOIS    2:08:49
2    LECLERCQ    Clément    TEAM AVESNOIS    ''
3    DE DONCKER    Léo    ARRAS VC    ''
4    BETHENCOURT    Mathieu    VC AMATEUR ST QUENTIN    ''
5    CORDENOS    Clément    VC AMATEUR ST QUENTIN    ''
6    TRENTESAUX    Baptiste    EC TOURQUENNOISE    ''
7    BAUDUIN    Antoine    ESEG DOUAI    ''
8    FRANCOME    Alexandre    VC AMATEUR ST QUENTIN    ''
9    BAUTRAIT    Corentin    COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES    ''
10    LEROUX    Allan    VC AMATEUR ST QUENTIN    ''
11    DAFFINI    Pablo    U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ    ''
12    GABRIEL    Timothé    U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ    ''
13    MOPTY    Baptiste    TEAM AVESNOIS    ''
14    DEGRUTERE    Grégoire    UVC CALAIS    ''
15    LEPLAT    Clément    TEAM AVESNOIS    ''
16    MONNIER    Alexis    UV FOURMISIENNE    0:00:46
17    RANVE    Hugo    U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ    ''
18    SIX    Quentin    TEAM AVESNOIS    ''
19    ZOLOPA    Jules    TEAM AVESNOIS    ''
20    DANEL    Jérôme    CC ISBERGUES MOLINGHEM    0:01:46
21    BRUNEAUX    Guillaume    U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ    0:05:40
22    DELBECQ    Adrien    ARRAS VC    0:05:48
23    BRACKE    Théo    VC ROUBAIX LILLE METROPOLE    0:06:23
24    CHIAVERINA    Maxime    AMIENS SPORT CYCLISTE    0:08:21
25    LEMONNIER    François    CL BARLIN    ''
26    LAMAIRE    Nicolas    VCU HALLUINOISE    ''
27    DELMARRE    Antoine    CL BARLIN    0:08:29
28    LECLERCQ    Floryan    VCU HALLUINOISE    0:09:11
29    GARD    Alexi    UC CAUDRESIS CATESIS    ''
30    MEURANT    Thomas    VC AMATEUR ST QUENTIN    ''
31    BULCLAEN    Estelle    RO COMINOISE    ''.

Crédit Photo : Jean-Christophe Mopty.