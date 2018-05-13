Ors (59) - 5e étape du Tour du Caudrésis-Catésis (Cadets)

Classement (Cadets) :
1 TRIOUX Martin TEAM AVESNOIS 2:08:49
2 LECLERCQ Clément TEAM AVESNOIS ''
3 DE DONCKER Léo ARRAS VC ''
4 BETHENCOURT Mathieu VC AMATEUR ST QUENTIN ''
5 CORDENOS Clément VC AMATEUR ST QUENTIN ''
6 TRENTESAUX Baptiste EC TOURQUENNOISE ''
7 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI ''
8 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN ''
9 BAUTRAIT Corentin COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES ''
10 LEROUX Allan VC AMATEUR ST QUENTIN ''
11 DAFFINI Pablo U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ ''
12 GABRIEL Timothé U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ ''
13 MOPTY Baptiste TEAM AVESNOIS ''
14 DEGRUTERE Grégoire UVC CALAIS ''
15 LEPLAT Clément TEAM AVESNOIS ''
16 MONNIER Alexis UV FOURMISIENNE 0:00:46
17 RANVE Hugo U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ ''
18 SIX Quentin TEAM AVESNOIS ''
19 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS ''
20 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM 0:01:46
21 BRUNEAUX Guillaume U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ 0:05:40
22 DELBECQ Adrien ARRAS VC 0:05:48
23 BRACKE Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 0:06:23
24 CHIAVERINA Maxime AMIENS SPORT CYCLISTE 0:08:21
25 LEMONNIER François CL BARLIN ''
26 LAMAIRE Nicolas VCU HALLUINOISE ''
27 DELMARRE Antoine CL BARLIN 0:08:29
28 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE 0:09:11
29 GARD Alexi UC CAUDRESIS CATESIS ''
30 MEURANT Thomas VC AMATEUR ST QUENTIN ''
31 BULCLAEN Estelle RO COMINOISE ''.
Crédit Photo : Jean-Christophe Mopty.