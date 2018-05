Lambres-lez-Douai (59) - Grand Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors)

Classement (1-2-3-Juniors-Pass'Open) :

1 VAN HAVERBEKE Julien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1ère 1:44:49

2 BODIOT Alexis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ''

3 MACRON Anthony VC ROUEN 76 2ème ''

4 GRESSIER Maxime CC NOGENT / OISE 1ère ''

5 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O. 1ère 0:00:03

6 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1ère ''

7 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 1ère ''

8 GOUEL Valentin CN NORD PAS DE CALAIS 1ère ''

9 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ''

10 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 2ème ''

11 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE 1ère ''

12 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ''

13 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ''

14 CARESMEL Alexis USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ''

15 DEMAN Baptiste ESEG DOUAI 2ème ''

16 KADOTA Yusuke ESEG DOUAI 2ème 0:01:41

17 DASSONVILLE Flavien CC NOGENT / OISE 1ère ''

18 HUCK Léandre CC CAMBRESIEN J2 ''

19 PICOUX Maximilien VC ROUEN 76 1ère ''

20 FLET Axel ESEG DOUAI 1ère ''

21 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 2ème ''

22 MONCOMBLE Nicolas DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1ère ''

23 TORNU Florian CC CAMBRESIEN Junior 0:06:41

24 FABRICE François VC MAUBEUGEOIS 3ème ''

25 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE 3ème ''

26 LEJEUNE Remi SC BOULONNAIS 2ème ''

27 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ''

28 DELATTRE Mickaël GAZ ELEC C DE DOUAI Pass'Cyclisme Open ''

29 POIRET Benjamin ESEG DOUAI 2ème ''

30 POIRET Lucas ESEG DOUAI 3ème ''

31 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN 3ème ''

32 CHEVAL Valentin VCA SAINT QUENTIN 2ème ''

33 LALEU Timothée CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE Junior ''

34 LALEU David TEAM 2 MERICOURT Pass'Cyclisme Open ''

35 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE 3ème ''

36 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ''

37 COLLE Yoan EC HENNINOISE 3ème ''

38 FAVIER Jeremi CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE J ''

39 VENEL Lthomas ESEG DOUAI 3ème ''

40 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE 3ème ''

41 TAKASHIMIZU Tensho SC VAL D'ARRE 3ème ''

42 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI 3ème ''

43 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME 3ème ''

44 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE 2ème ''

45 HEYMANS Florian U.V.AUBE 1ère ''

46 TRAULET Emeric US DOMONT CYCLISME 2ème ''

47 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ''

48 REILLY Ryan CC NOGENT / OISE 1ère ''

49 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI Junior ''

50 MANABE Ryota SC VAL D'ARRE Junior ''

51 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI Junior ''.