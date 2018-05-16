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Lambres-lez-Douai (59) - Grand Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors)

Julien Van Haverbele (Dunkerque Littoral Cyclisme) a remporté ce mardi 15 mai 2018, à Lambres-lez-Douai (Nord), le 46e Grand Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors-Pass'Open), organisé par l'ESEG Douai). Alexis Bodiot (CC Villeneuve Saint-Germain) et Anthony Macron (VC Rouen 76) ont complété le podium.

Route
Lambres-lez-Douai (59) - Grand Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors)

Classement (1-2-3-Juniors-Pass'Open) :

1    VAN HAVERBEKE    Julien    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME    1ère    1:44:49
2    BODIOT    Alexis    CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE    1ère    ''
3    MACRON    Anthony    VC ROUEN 76    2ème    ''
4    GRESSIER    Maxime    CC NOGENT / OISE    1ère    ''
5    CHALEL    Yacine    OLYMPIQUE C.V.O.    1ère    0:00:03
6    GAREZ    Raphaël    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME    1ère    ''
7    VAN ESLANDER    Florian    ESEG DOUAI    1ère    ''
8    GOUEL    Valentin    CN NORD PAS DE CALAIS    1ère    ''
9    TIELEMANS    Pierre    USSA PAVILLY BARENTIN    1ère    ''
10    ELOY    Maxime    CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE    2ème    ''
11    PENVEN    Clément    CC NOGENT / OISE    1ère    ''
12    RICHARD    Valentin    CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE    1ère    ''
13    PELLERIAUX    Nicolas    VC AMATEUR ST QUENTIN    1ère    ''
14    CARESMEL    Alexis    USSA PAVILLY BARENTIN    1ère    ''
15    DEMAN    Baptiste    ESEG DOUAI    2ème    ''
16    KADOTA    Yusuke    ESEG DOUAI    2ème    0:01:41
17    DASSONVILLE    Flavien    CC NOGENT / OISE    1ère    ''
18    HUCK    Léandre    CC CAMBRESIEN    J2    ''
19    PICOUX    Maximilien    VC ROUEN 76    1ère    ''
20    FLET    Axel    ESEG DOUAI    1ère    ''
21    DEVOS    Romain    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME    2ème    ''
22    MONCOMBLE    Nicolas    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME    1ère    ''
23    TORNU    Florian    CC CAMBRESIEN    Junior    0:06:41
24    FABRICE    François    VC MAUBEUGEOIS    3ème    ''
25    LEFEVRE    Sébastien    UV FOURMISIENNE    3ème    ''
26    LEJEUNE    Remi    SC BOULONNAIS    2ème    ''
27    HOPIN    Dimitri    VC AMATEUR ST QUENTIN    1ère    ''
28    DELATTRE    Mickaël    GAZ ELEC C DE DOUAI    Pass'Cyclisme Open    ''
29    POIRET    Benjamin    ESEG DOUAI    2ème    ''
30    POIRET    Lucas    ESEG DOUAI    3ème    ''
31    KRAWCZYK    Benjamin    CL BARLIN    3ème    ''
32    CHEVAL    Valentin    VCA SAINT QUENTIN    2ème    ''
33    LALEU    Timothée    CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE    Junior    ''
34    LALEU    David    TEAM 2 MERICOURT    Pass'Cyclisme Open    ''
35    LEFEVRE    Eddy    UV FOURMISIENNE    3ème    ''
36    HANCKE    Charles    CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE    1ère    ''
37    COLLE    Yoan    EC HENNINOISE    3ème    ''
38    FAVIER    Jeremi    CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE    J    ''
39    VENEL    Lthomas    ESEG DOUAI    3ème    ''
40    TRUBACZ    Laurent    EC TOURQUENNOISE    3ème    ''
41    TAKASHIMIZU    Tensho    SC VAL D'ARRE    3ème    ''
42    BAILLOEUIL    Alexis    ESEG DOUAI    3ème    ''
43    DEVIENNE    Quentin    FLANDRE ELITE CYCLISME    3ème    ''
44    TALEUX    Jean Baptiste    O GRANDE SYNTHE    2ème    ''
45    HEYMANS    Florian    U.V.AUBE    1ère    ''
46    TRAULET    Emeric    US DOMONT CYCLISME    2ème    ''
47    DELEHAYE    Bryan    USSA PAVILLY BARENTIN    1ère    ''
48    REILLY    Ryan    CC NOGENT / OISE    1ère    ''
49    DELATTRE    Arthur    GAZ ELEC C DE DOUAI    Junior    ''
50    MANABE    Ryota    SC VAL D'ARRE    Junior    ''
51    DELATTRE    Grégoire    GAZ ELEC C DE DOUAI    Junior    ''.