À travers les Hauts de France - Étape 3 (2.2)

Matthew Walls (Grande-Bretagne) a remporté ce dimanche 20 mai 2018 la troisième et dernière étape de l'épreuve À travers les Hauts-de-France-Paris-Arras Tour (ME 2.2), disputée entre Hermies et Arras (Pas-de-Calais) (193 km). Gabriel Cullaigh (Team Wiggins) et Sacha Weemaes (EFC-L&R-Vulsteke) ont complété le podium. Stephan Rabitsch (Team Felbermayr) s'adjuge le classement général.