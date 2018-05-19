Bonningues-les-Calais (62) - Grand Prix de la Ville (Pass'Cyclisme)

Classement (Pass'Cyclisme) :
1 CARRIER Olivier TOUQUET ACC
2 QUENTIN Enzo SC BOULONNAIS
3 DUSART Arnaud LE TEAM LENSOIS
4 SAILLON Ludovic CC ISBERGUES MOLINGHEM
5 GESSIER Julien CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM
6 PHILIPPE Sébastien ARE YORUDY
7 LE FLOCHMOAN Ludovic SC BOULONNAIS
8 MILLIOZ Axel US GRAVELINOISE
9 MONTHE Jean-Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
10 FLOUR Thierry O GRANDE SYNTHE
11 LIAL Denis CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM
12 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE
13 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEM
14 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS
15 COURQUIN Laurent CLUB CYCLISTE ARDRESIENNE
16 LEGER Léandre CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM
17 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI
18 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI
19 MIEZE Sébastien EC D'HERMELINGHEM
20 FOULON Julien CLUB BONNINGUES LES CALAIS
21 LEPETIT Hugo EC D'HERMELINGHEM
22 SBARDELLA François LICENCE TRIATHLON
23 GOZE Vincent CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM
24 BOUSSEMAER Simon CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM
25 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE
26 PAUCHET Jjérémy TOUQUET ACC
27 SENICOURT Alan US GRAVELINOISE
28 BERTIN Cyril CLUB BONNINGUES LES CALAIS
29 MERCIER Allan CYCLING TEAM HOUTLAND WESTKUST
30 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE
31 ROYON Alan SC BOULONNAIS
32 BAILLEUX Laurent CS OUTRELOIS
33 AMPS Llaura VELO SPRINT BOUCHAIN
34 DERUSME Roger AIRE VC
35 STOUP Mickaël LICENCE À LA JOURNÉE.
Crédit Photo : Françoise Wident.