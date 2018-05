Bonningues-les-Calais (62) - Grand Prix de la Ville (Pass'Cyclisme)

Classement (Pass'Cyclisme) :

1 CARRIER Olivier TOUQUET ACC

2 QUENTIN Enzo SC BOULONNAIS

3 DUSART Arnaud LE TEAM LENSOIS

4 SAILLON Ludovic CC ISBERGUES MOLINGHEM

5 GESSIER Julien CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM

6 PHILIPPE Sébastien ARE YORUDY

7 LE FLOCHMOAN Ludovic SC BOULONNAIS

8 MILLIOZ Axel US GRAVELINOISE

9 MONTHE Jean-Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

10 FLOUR Thierry O GRANDE SYNTHE

11 LIAL Denis CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM

12 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE

13 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEM

14 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS

15 COURQUIN Laurent CLUB CYCLISTE ARDRESIENNE

16 LEGER Léandre CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM

17 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI

18 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI

19 MIEZE Sébastien EC D'HERMELINGHEM

20 FOULON Julien CLUB BONNINGUES LES CALAIS

21 LEPETIT Hugo EC D'HERMELINGHEM

22 SBARDELLA François LICENCE TRIATHLON

23 GOZE Vincent CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM

24 BOUSSEMAER Simon CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM

25 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE

26 PAUCHET Jjérémy TOUQUET ACC

27 SENICOURT Alan US GRAVELINOISE

28 BERTIN Cyril CLUB BONNINGUES LES CALAIS

29 MERCIER Allan CYCLING TEAM HOUTLAND WESTKUST

30 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE

31 ROYON Alan SC BOULONNAIS

32 BAILLEUX Laurent CS OUTRELOIS

33 AMPS Llaura VELO SPRINT BOUCHAIN

34 DERUSME Roger AIRE VC

35 STOUP Mickaël LICENCE À LA JOURNÉE.

Crédit Photo : Françoise Wident.