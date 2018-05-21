Nortkerque (62) - Nortkerquoise (Poussins à Benjamins)

Classement (Poussins) :
1 DUVAL Meddy SC BOULONNAIS
2 FERNANDEZ Léo CC MANQUEVILLE LILLERS
3 STEU Léo Paul CC MANQUEVILLE LILLERS
4 MOTTIER Alban ARRAS VC
5 BUTEZ Lucas US GRAVELINOISE
6 LEU Adrien CC Manqueville
7 HARLE Victor UVC CALAIS
8 ROMMEL Maxence US GRAVELINOISE
9 REANT Erwan CC ISBERGUES MOLINGHEM
10 MORTREUX Lise CC ISBERGUES MOLINGHEM
11 LECLERCQ Marie Lou CC ISBERGUES MOLINGHEM
12 LEFEBVRE Léo UVC CALAIS
Classement (Pupilles) :
1 ISBLED Umberto CC ARMENTIEROIS 0:22:59
2 REGOST Louis RO COMINOISE 0:00:23
3 SAUTEJEAN Yannis CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
4 PAUL Corentin ARRAS VC ''
5 BELAEN Alizée CC ARMENTIEROIS ''
6 VAN GYSEL Hugo CL BARLIN 0:00:40
7 PAUL Timéo ARRAS VC ''
8 DEMANDRILLE Axel CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
9 DEBARGE Hugo CL BARLIN ''
10 REANT Lucas CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
11 BLOMME Faustine US GRAVELINOISE 0:02:10
12 GITTON Romane CC MANQUEVILLE LILLERS ''
13 MANTEAU CALLEMEYN Ethan CL BARLIN ''
14 BUSSY Mathieu UVC CALAIS ''
15 BERTELOOT Florian US GRAVELINOISE ''
Classement (Benjamins):
1 BAREZ Nathan DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:02:46
2 DEFONTAINE Esteban RO COMINOISE ''
3 DEPRIESTRE Timothé CC ARMENTIEROIS ''
4 BOUMEDJERIA Tom EC HENINOISE ''
5 DUVAL Rudy SC BOULONNAIS ''
6 MODRZEJEWSKI Corenthin CC MANQUEVILLE LILLERS ''
7 TELLIER Joseph CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
8 DUVAL Teddy SC BOULONNAIS ''
9 BELAEN Cyril CC ARMENTIEROIS ''
10 BUTEZ Jordan US GRAVELINOISE ''
11 FERNANDEZ Noa CC MANQUEVILLE LILLERS ''
12 BUSSY Romain UVC CALAIS ''
13 ALLARD Charles ARRAS VC ''
14 DENUDT Pacôme CL BARLIN ''
15 CARBONNET Dimitri EC HENINOISE ''
16 LEU Matheo CC Manqueville ''
17 DEVIGNE Augustin RO COMINOISE ''
18 LAIDEZ Erwan US GRAVELINOISE ''
19 FRUCHART Antoine EC HENINOISE ''
20 NOEL Tifany CC Isbergue Molinghem ''
21 MAQUIGNON Maxence UVC CALAIS ''.
Crédit Photo : Françoise Wident.