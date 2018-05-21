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Nortkerque (62) - Nortkerquoise (Poussins à Benjamins)

Meddy Duval (SC Boulonnais), Umberto Isbled (CC Armentiérois) et Nathan Barez (Dunkerque Littoral Cyclisme) se sont imposés ce lundi 21 mai 2018, à Nortkerque (Pas-de-Calais), à l'occasion de la première édition de la Nortkerquoise des Jeunes Cyclistes (Poussins à Benjamins), organisée par l'UVC Calais.

Route
Nortkerque (62) - Nortkerquoise (Poussins à Benjamins)

Classement (Poussins) :

1    DUVAL    Meddy    SC BOULONNAIS    
2    FERNANDEZ    Léo    CC MANQUEVILLE LILLERS    
3    STEU    Léo Paul    CC MANQUEVILLE LILLERS    
4    MOTTIER    Alban    ARRAS VC    
5    BUTEZ    Lucas    US GRAVELINOISE    
6    LEU    Adrien    CC Manqueville    
7    HARLE    Victor    UVC CALAIS    
8    ROMMEL    Maxence    US GRAVELINOISE    
9    REANT    Erwan    CC ISBERGUES MOLINGHEM    
10    MORTREUX    Lise    CC ISBERGUES MOLINGHEM    
11    LECLERCQ    Marie Lou    CC ISBERGUES MOLINGHEM    
12    LEFEBVRE    Léo    UVC CALAIS    

Classement (Pupilles) :

1    ISBLED    Umberto    CC ARMENTIEROIS    0:22:59
2    REGOST    Louis    RO COMINOISE    0:00:23
3    SAUTEJEAN    Yannis    CC ISBERGUES MOLINGHEM    ''
4    PAUL    Corentin    ARRAS VC    ''
5    BELAEN    Alizée    CC ARMENTIEROIS    ''
6    VAN GYSEL    Hugo    CL BARLIN    0:00:40
7    PAUL    Timéo    ARRAS VC    ''
8    DEMANDRILLE    Axel    CC ISBERGUES MOLINGHEM    ''
9    DEBARGE    Hugo    CL BARLIN    ''
10    REANT    Lucas    CC ISBERGUES MOLINGHEM    ''
11    BLOMME    Faustine    US GRAVELINOISE    0:02:10
12    GITTON    Romane    CC MANQUEVILLE LILLERS    ''
13    MANTEAU CALLEMEYN    Ethan    CL BARLIN    ''
14    BUSSY    Mathieu    UVC CALAIS    ''
15    BERTELOOT    Florian    US GRAVELINOISE    ''
                   
Classement (Benjamins):

1    BAREZ    Nathan    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME    0:02:46
2    DEFONTAINE    Esteban    RO COMINOISE    ''
3    DEPRIESTRE    Timothé    CC ARMENTIEROIS    ''
4    BOUMEDJERIA    Tom    EC HENINOISE    ''
5    DUVAL    Rudy    SC BOULONNAIS    ''
6    MODRZEJEWSKI    Corenthin    CC MANQUEVILLE LILLERS    ''
7    TELLIER    Joseph    CC ISBERGUES MOLINGHEM    ''
8    DUVAL    Teddy    SC BOULONNAIS    ''
9    BELAEN    Cyril    CC ARMENTIEROIS    ''
10    BUTEZ    Jordan    US GRAVELINOISE    ''
11    FERNANDEZ    Noa    CC MANQUEVILLE LILLERS    ''
12    BUSSY    Romain    UVC CALAIS    ''
13    ALLARD    Charles    ARRAS VC    ''
14    DENUDT    Pacôme    CL BARLIN    ''
15    CARBONNET    Dimitri    EC HENINOISE    ''
16    LEU    Matheo    CC Manqueville    ''
17    DEVIGNE    Augustin    RO COMINOISE    ''
18    LAIDEZ    Erwan    US GRAVELINOISE    ''
19    FRUCHART    Antoine    EC HENINOISE    ''
20    NOEL    Tifany    CC Isbergue Molinghem    ''
21    MAQUIGNON    Maxence    UVC CALAIS    ''.

Crédit Photo : Françoise Wident.