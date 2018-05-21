Résultats

Engagés

Reportages

Vie des clubs

Calendrier

Brèves

Nortkerque (62) - Nortkerquoise (Minimes)

Mathis Pichon (EC Abbevilloise) a remporté ce lundi 21 mai 2018, à Nortkerque (Pas-de-Calais), la première édition de la Nortkequoise des Jeunes Cyclistes (Minimes), organisée par l'UVC Calais. Randy Haynau (O Grande-Synthe) et Antoine L'Hôte (VC Roubaix-Lille Métropole) ont complété le podium.

Route
Nortkerque (62) - Nortkerquoise (Minimes)

Classement (Minimes) :

1    PICHON    Mathis    EC ABBEVILLOISE    0:45:40
2    HAYNAU    Randy    O GRANDE SYNTHE    ''
3    L`HOTE    Antoine    VC ROUBAIX LILLE METROPOLE    ''
4    PETIT    Saber    O GRANDE SYNTHE    ''
5    MARIEN    Timéo    CC ISBERGUES MOLINGHEM    ''
6    DELATTRE    Hugo    ARRAS VC    ''
7    HALLEY    Mathéo    AC BAYEUX    ''
8    REGOST    Thibaut    RO COMINOISE    ''
9    OUTREMAN    Léo    CC ISBERGUES MOLINGHEM    ''
10    BRUNET    Gabriel    EC ABBEVILLOISE    ''
11    CREVITS    Florentin    CC ISBERGUES MOLINGHEM    0:00:26
12    DESCHUYTTER    Alexis    O GRANDE SYNTHE    0:00:27
13    ROYON    Pierrick    SC BOULONNAIS    0:01:42
14    POUILLARD    Raphaël    CC ARMENTIEROIS    ''
15    LENGLART    Noa    CL BARLIN    0:02:17
16    BAUDE    Enzo    UVC CALAIS    0:02:41
17    CABOCHE    Marius    ARRAS VC    ''
18    COURQUIN    Enzo    UVC CALAIS    ''
19    PAPIN    Brice    EC ABBEVILLOISE    ''
20    TELLIER    Elodie    CC ISBERGUES MOLINGHEM    ''
21    SIX    Corentin    CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM    ''
22    NISOLE    Justine    VC ROUBAIX LILLE METROPOLE    ''
23    DUVAL    Raphaël    UVC CALAIS    0:02:57
24    VANTHUYNE    Wilhelm    VC ST OMER    ''
25    MAQUIGNON    Mathys    UVC CALAIS    ''.

Crédit Photo : Cyclistes en Flandres Photographies.