Nortkerque (62) - Nortkerquoise (Minimes)

Classement (Minimes) :
1 PICHON Mathis EC ABBEVILLOISE 0:45:40
2 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE ''
3 L`HOTE Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''
4 PETIT Saber O GRANDE SYNTHE ''
5 MARIEN Timéo CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
6 DELATTRE Hugo ARRAS VC ''
7 HALLEY Mathéo AC BAYEUX ''
8 REGOST Thibaut RO COMINOISE ''
9 OUTREMAN Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
10 BRUNET Gabriel EC ABBEVILLOISE ''
11 CREVITS Florentin CC ISBERGUES MOLINGHEM 0:00:26
12 DESCHUYTTER Alexis O GRANDE SYNTHE 0:00:27
13 ROYON Pierrick SC BOULONNAIS 0:01:42
14 POUILLARD Raphaël CC ARMENTIEROIS ''
15 LENGLART Noa CL BARLIN 0:02:17
16 BAUDE Enzo UVC CALAIS 0:02:41
17 CABOCHE Marius ARRAS VC ''
18 COURQUIN Enzo UVC CALAIS ''
19 PAPIN Brice EC ABBEVILLOISE ''
20 TELLIER Elodie CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
21 SIX Corentin CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM ''
22 NISOLE Justine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''
23 DUVAL Raphaël UVC CALAIS 0:02:57
24 VANTHUYNE Wilhelm VC ST OMER ''
25 MAQUIGNON Mathys UVC CALAIS ''.
Crédit Photo : Cyclistes en Flandres Photographies.