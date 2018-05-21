Nortkerque (62) - Nortkerquoise (Cadets)

Classement (Cadets) :
1 LEPRETRE Paul SC BOULONNAIS 1:35:10
2 CORDENOS Clément VC AMATEUR ST QUENTIN ''
3 TRIOUX Martin TEAM AVESNOIS ''
4 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI ''
5 DE DONCKER Léo ARRAS VC ''
6 TRENTESAUX Baptiste EC TOURQUENNOISE ''
7 DEGRUTERE Grégoire UVC CALAIS ''
8 MARECHAL Valentin EC ABBEVILLOISE ''
9 PICHON Bastien EC ABBEVILLOISE ''
10 FIEVEZ Pierre EC ABBEVILLOISE ''
11 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
12 SIX Quentin TEAM AVESNOIS ''
13 NABOR Louis SC BOULONNAIS ''
14 DEGUISNE Paul EC ABBEVILLOISE ''
15 PETIT Natan UC WATTIGNIES ''
16 HUYGHE Enzo O GRANDE SYNTHE ''
17 DELBECQ Adrien ARRAS VC ''
18 LECHASLES Maud AC BAYEUX ''
19 DUPORGE Jordan UVC CALAIS ''
20 FAILLIE Kévin ES ARQUES ''
21 FLOUR Esteban O GRANDE SYNTHE ''
22 DEZEURE Théo O GRANDE SYNTHE ''
23 BOULLET Léo Paul O GRANDE SYNTHE ''
24 PORQUET Maxime UVC CALAIS ''
25 BAHEU Emeric CC MANQUEVILLE LILLERS ''
26 DEVIGNE Camille RO COMINES ''
27 LECIGNE Romain CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
28 BLOMME Raphaël US GRAVELINOISE ''
29 LAMPS Emelyne UVC CALAIS ''
30 HENISSARD Florine TOUQUET ACC ''.
Crédit Photo : Cyclistes en Flandres Photographies.