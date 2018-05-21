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Nortkerque (62) - Nortkerquoise (Cadets)

Paul Leprêtre (SC Boulonnais) a remporté ce lundi 21 mai 2018, à Nortkerque (Pas-de-Calais), la première édition de la Nortkequoise des Jeunes Cyclistes (Cadets), organisée par l'UVC Calais. Clément Cordenos (VCA Saint-Quentin) et Martin Trioux (Team Avesnois) ont complété le podium.

Route
Nortkerque (62) - Nortkerquoise (Cadets)

Classement (Cadets) :

1    LEPRETRE    Paul    SC BOULONNAIS    1:35:10
2    CORDENOS    Clément    VC AMATEUR ST QUENTIN    ''
3    TRIOUX    Martin    TEAM AVESNOIS    ''
4    BAUDUIN    Antoine    ESEG DOUAI    ''
5    DE DONCKER    Léo    ARRAS VC    ''
6    TRENTESAUX    Baptiste    EC TOURQUENNOISE    ''
7    DEGRUTERE    Grégoire    UVC CALAIS    ''
8    MARECHAL    Valentin    EC ABBEVILLOISE    ''
9    PICHON    Bastien    EC ABBEVILLOISE    ''
10    FIEVEZ    Pierre    EC ABBEVILLOISE    ''
11    DANEL    Jérôme    CC ISBERGUES MOLINGHEM    ''
12    SIX    Quentin    TEAM AVESNOIS    ''
13    NABOR    Louis    SC BOULONNAIS    ''
14    DEGUISNE    Paul    EC ABBEVILLOISE    ''
15    PETIT    Natan    UC WATTIGNIES    ''
16    HUYGHE    Enzo    O GRANDE SYNTHE    ''
17    DELBECQ    Adrien    ARRAS VC    ''
18    LECHASLES    Maud    AC BAYEUX    ''
19    DUPORGE    Jordan    UVC CALAIS    ''
20    FAILLIE    Kévin    ES ARQUES    ''
21    FLOUR    Esteban    O GRANDE SYNTHE    ''
22    DEZEURE    Théo    O GRANDE SYNTHE    ''
23    BOULLET    Léo Paul    O GRANDE SYNTHE    ''
24    PORQUET    Maxime    UVC CALAIS    ''
25    BAHEU    Emeric    CC MANQUEVILLE LILLERS    ''
26    DEVIGNE    Camille    RO COMINES    ''
27    LECIGNE    Romain    CC ISBERGUES MOLINGHEM    ''
28    BLOMME    Raphaël    US GRAVELINOISE    ''
29    LAMPS    Emelyne    UVC CALAIS    ''
30    HENISSARD    Florine    TOUQUET ACC    ''.

Crédit Photo : Cyclistes en Flandres Photographies.