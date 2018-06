Ham (80) - Grand Prix de la Ville (Pass'Cyclisme)

Mathieu Laout (US Ham) a remporté ce vendredi 18 mai 2018, à Ham (Somme), le grand prix de la ville (Pass'Cyclisme), organisé par l'US Ham. Son coéquipier Dylan Figueiredo et Romain Accart (AC Neslois) ont complété le podium.

Classement (Pass'Cyclisme) :

1 3 LAOUT Mathieu Pass'Cyclisme D 1 US HAM

2 23 FIGUEIREDO Dylan Pass'Cyclisme D 1 US HAM

3 9 ACCART Romain Pass'Cyclisme D 2 AC NESLOIS

4 15 BARBIER Christophe Pass'Cyclisme D 3 EC MOREUILLOIS VALLEE DE L`AVRE

5 22 PELLETIER Julien Pass'Cyclisme D 2 VC AMATEUR ST QUENTIN

6 4 CAVEL Aurélien Pass'Cyclisme D 3 VC SANTERRE VERMANDOIS

7 1 GRATTENOIX Johnny Pass'Cyclisme D 1 US HAM

8 16 ROBIN Jean François Pass'Cyclisme D 3 EC MOREUILLOIS VALLEE DE L`AVRE

9 32 MOURAIN Arnaud Pass'Cyclisme D 1 CC CHAVIGNON

10 5 LEROY Frédéric Pass'Cyclisme D 2 VC SANTERRE VERMANDOIS

11 6 CHARPENTIER Yannick Pass'Cyclisme D 4 VC TERNOIS

12 27 CAUCHOIS Jérôme Pass'Cyclisme D 3 CC SALOUEL

13 14 OUDELET Bruno Pass'Cyclisme D 4 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

14 13 PENVEN Frédéric Pass'Cyclisme D 3 AS THOUROTTE CYCLISTE

15 30 POULET David Pass'Cyclisme D 1 AC NESLOIS

16 11 PORET Dimitri Pass'Cyclisme D 1 CC SALOUEL

17 29 CHEVALIER Jérôme Pass'Cyclisme D 3 CC CHAVIGNON

18 25 NOEL Florian Pass'Cyclisme D 2 AC AMIENOISE

19 7 PASTOT Raphael Pass'Cyclisme D 4 VC TERNOIS

20 31 DELANCHY Bruno Pass'Cyclisme D 1 US HAM

21 17 AUGUET Stéphane Pass'Cyclisme D 1 AC MONTDIDIER

22 8 SANTUS Dominique Pass'Cyclisme D 4 VC TERNOIS

23 10 CRESSON Frédéric Pass'Cyclisme D 3 CC FORMERIE

24 12 MASSON Nicolas Pass'Cyclisme D 3 AS THOUROTTE CYCLISTE

25 20 HAVART Sébastien Pass'Cyclisme D 3 VC AMATEUR ST QUENTIN

26 26 ROGUET Stéphane Pass'Cyclisme D 1 COMPIEGNE SC.

Crédit Photo : Mathieu Laout/Facebook.