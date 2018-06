Roubaix (59) - Paris-Roubaix (Espoirs)

Stan Dewulf (Lotto-Soudal U23) a remporté ce dimanche 27 mai 2018, à Roubaix (Nord), le 51e Paris-Roubaix Espoirs (1.2U), disputé sur 188,3 km entre Péronne (Somme) et le vélodrome, et organisé par le VC Roubaix-Lille Métropole. Julius Van den Berg et Thymen Arensman (SEG Racing Academy) ont complété le podium.