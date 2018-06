Coucy-le-Château (02) - Inter-Régions (Cadets)

Classement (Cadets) :

1 DELEHAYE Matthieu CD AISNE en 02h05'17''

2 BRIEN Tristan CD SEINE MARITIME à 20''

3 DAVIOT Romain CD VAL D'OISE à 28''

4 BRAMOULLE Benjamin CD MANCHE ''

5 BORRELLI Enzo CD SEINE MARITIME ''

6 FEUTRIER Thomas CD HAUTS DE SEINE ''

7 TRIOUX Martin CD NORD ''

8 PICHON Bastien CD SOMME ''

9 CARPENTIER Florian CD PAS DE CALAIS ''

10 ANANIE Ugo CD PAS DE CALAIS ''

11 FRANCOME Alexandre CD AISNE

12 CHEVALIER Byron CD ORNE

13 BAUDUIN Antoine CD NORD

14 OLLIVIER Clément CD VAL D'OISE

15 MARECHAL Valentin CD SOMME

16 PALENI Enzo CD OISE

17 CLOUAIRE Nathan CD AISNE

18 CAUDRON Nathan CD AISNE

19 DANEL Jérôme CD PAS DE CALAIS

20 BAUTRAIT Corentin CD OISE

21 DUC Maxence CD SEINE ET MARNE

22 PONCHELLE Thomas CD EURE

23 COOLSAET Mathéo CD VAL D'OISE

24 DE DONCKER Léo CD PAS DE CALAIS

25 RAYER Sérphin CD CALVADOS

26 BOITREL Guillaume CD SEINE MARITIME

27 HUYGHE Enzo CD NORD

28 THEODAT Alexis CD SEINE MARITIME

29 DUREL Mathys CD MANCHE

30 MOREAU Théo CD EURE

31 LEE Jian Li CD AISNE

32 DUBOS Alix CD SEINE ET MARNE

33 CHALOINE Vivien CD AISNE

34 THOMAS Valentin CD YVELINES

35 ECOLASSE Théo CD CALVADOS

36 RUMAN Fabian CD AISNE

37 BILLOT Alexis CD OISE

38 JOSSET Thibaut CD MANCHE

39 LELIEVRE Albin CD ORNE

40 DEFOSSEZ Antoine CD OISE

41 BRIL Hugo CD NORD

42 TRENTESAUX Baptiste CD NORD

43 BOXE Alexandre CD VAL DE MARNE

44 LEDEME Dylan CD HAUT DE SEINE

45 SAINT ANGE Killian CD VAL DE MARNE

46 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi CD VAL DE MARNE

47 ENGELS Edgar CD OISE

48 SAVREUX Antonin CD SOMME

49 SELLIER Mathis CD VAL D'OISE

50 DEGRENIER Samuel CD EURE

51 LE PROVOST Gabriel CD YVELINES

52 CHAMPIN Julian CD ORNE

53 DELOT Ugo CD EURE

54 BOULAY Théo CD ORNE

55 CIANI Kilian CD SEINE ET MARNE

56 CUMONT Hans CD SEINE MARITIME

57 BELLOCHE Thomas CD ORNE

58 THOMAS Mattis CD YVELINES

59 LECOLLY Baptiste CD MANCHE

60 MORTECRETTE Dorian CD OISE

61 CORDEIRO Mathéo CD ESSONNE

62 QUENTIN Victor CD ORNE

63 FAULCON Jérémie CD ESSONNE

64 LEBATARD Paul CD MANCHE

65 LEWANDOWSKI Martin CD CALVADOS

66 AUDIDIER Matthieu CD ESSONNE

67 DUPREY Guillaume CD MANCHE

68 CHATONNET Toby CD SEINE MARITIME

69 CHIAVERINA Maxime CD SOMME

70 FELGUEIRAS Jordan CD VAL D'OISE

71 BERLAND Alexandre CD YVELINES

72 DEGUISNE Paul CD SOMME

73 PALIERNE Lucas CD SEINE ET MARNE

74 PORTIER Rémi CD VAL DE MARNE

75 GAGNEUR Florent CD HAUTS DE SEINE.

Crédit Photo : Laurent Bernini/Facebook.