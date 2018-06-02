Isbergues (62) - Grand Prix du Groënland (Pass'Cyclisme)

Classement (Pass'Cyclisme):
1 ASPEELE Cédric CC ISBERGUES MOLINGHEM les 70 km en 01h47'25'' (CHAMPION DU PAS-DE-CALAIS)
2 BISIAUX Franck EC HENINOISE ''
3 LE VOURC'H Damien TEAM 2 MERICOURT à 35''
4 BASTIN Fabrice VIKING CLUB YVETOT ''
5 MERLIN Julien SC BOULONNAIS ''
6 FLOUR Thierry O GRANDE SYNTHE ''
7 LYOEN Jean-Pierre UVC CALAIS ''
8 HELLEBOIS Alain CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
9 GILLON Guillaume AC AMIENOISE ''
10 DUTRY Grégory FLANDRE ELITE CYCLISME ''
11 GROSSEMY Olivier ARRAS VC
12 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE
13 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS
14 WELVAERT Richard ARRAS VC
15 FOURDINIER Jérôme CC MANQUEVILLE LILLERS
16 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM
17 PECRIAUX Clément CC CAMBRESIEN
18 BOCQUILLON Guillaume LICENCE A LA JOURNEE
19 ROUZE Eric COFIDIS COMPETITION
20 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS
21 BOONE Geoffrey US GRAVELINOISE
22 DELORY Maurice VC NOEUXOIS
23 LEFERME David VC CAMPINH EN CAREMBAULT
24 RAELKELBOOM Olivier ES ARQUES
25 SAILLON Ludovic CC ISBERGUES MOLINGHEM
26 MARQUIS Kévin LICENCE A LA JOURNEE
27 MOURET Arnaud CV BETHUNOISE
28 LERMA Alexis CC BRIMEUX
29 LEBLOND Mathieu CL BARLIN
30 DASSONVILLE Geoffrey VC SAINT OMER
31 MAJORCZYL Stéphane CL BARLIN.
Crédit Photo : Françoise Wident.