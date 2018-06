Pihen-les-Guines (62) - Grand Prix de la Ville (Pass'Cyclisme)

Classement (Pass'Cyclisme):

1 LEROUX Ludovic CC BRIMEUX 1:39:28 1:39:28

2 LHOTE Nicolas E.C HERMELINGHEN 1:39:28 ''

3 GRESSIER Julien CC ST MARTIN LES TATTINGHEN 1:39:28 ''

4 MILLIOZ Axel U.S GRAVELINE 1:39:28 ''

5 MONTHE Jean Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1:39:38 0:00:10

6 MORENVAL Bertrand ARRAS VC 1:40:14 0:00:46

7 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS 1:41:20 0:01:52

8 LIAL Denis CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM 1:41:20 ''

9 SART Bruno CS OUTRELOIS 1:41:25 0:01:57

10 LEGER Léandre CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM 1:41:25 ''

11 BOUSSEMAER Simon CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM 1:41:25 ''

12 DUSART Arnaud LE TEAM LENSOIS 1:41:25 ''

13 DEMARET Hervé EC D'HERMELINGHEN 1:41:25 ''

14 COURQUIN Laurent C.C ARDRES 1:42:30 0:03:02

15 MONVOISIN Hugo C.C BRIMEUX 1:42:30 ''

16 AMIENS Thibault EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE 1:42:30 ''

17 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN 1:42:30 ''

18 FOULON Julien E.C HERMELINGHEN 1:42:30 ''

19 BREIT Emmanuel VC AUXILOIS 1:42:30 ''

20 LEPETIT Hugo EC D'HERMELINGHEN 1:42:30 ''

21 LERICHE Quentin EC D'HERMELINGHEN 1:42:30 ''

22 GRESSIER Thomas CC BRIMEUX 1:42:30 ''

23 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEN 1:42:30 ''

24 DEPECKER Rudy ARE YOU RUDY 1:42:30 ''

25 PAUCHET Jérémy TOUQUET ACC 1:42:30 ''

26 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY 1:42:30 ''

27 GOZE Vincent C.C BRIMEUX 1:42:30 ''

28 MAZURIER Eric SPORT EVASION DES 2 CAPS 1:42:30 ''

29 FOURNIER Kévin ARE YOU RUDY 1:42:30 ''

30 BAILLEUX Laurent CS OUTRELOIS 1:42:30 ''

31 DERUSME Roger AIRE VC 1:42:30 ''

32 CARTON Patrick E.C HERMELINGHEN 1:42:30 ''.

Crédit Photos : Bernard Juteau.