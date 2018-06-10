Pihen-les-Guines (62) - Grand Prix de la Ville (Pass'Cyclisme)

Classement (Pass'Cyclisme):
1 LEROUX Ludovic CC BRIMEUX 1:39:28 1:39:28
2 LHOTE Nicolas E.C HERMELINGHEN 1:39:28 ''
3 GRESSIER Julien CC ST MARTIN LES TATTINGHEN 1:39:28 ''
4 MILLIOZ Axel U.S GRAVELINE 1:39:28 ''
5 MONTHE Jean Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1:39:38 0:00:10
6 MORENVAL Bertrand ARRAS VC 1:40:14 0:00:46
7 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS 1:41:20 0:01:52
8 LIAL Denis CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM 1:41:20 ''
9 SART Bruno CS OUTRELOIS 1:41:25 0:01:57
10 LEGER Léandre CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM 1:41:25 ''
11 BOUSSEMAER Simon CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM 1:41:25 ''
12 DUSART Arnaud LE TEAM LENSOIS 1:41:25 ''
13 DEMARET Hervé EC D'HERMELINGHEN 1:41:25 ''
14 COURQUIN Laurent C.C ARDRES 1:42:30 0:03:02
15 MONVOISIN Hugo C.C BRIMEUX 1:42:30 ''
16 AMIENS Thibault EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE 1:42:30 ''
17 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN 1:42:30 ''
18 FOULON Julien E.C HERMELINGHEN 1:42:30 ''
19 BREIT Emmanuel VC AUXILOIS 1:42:30 ''
20 LEPETIT Hugo EC D'HERMELINGHEN 1:42:30 ''
21 LERICHE Quentin EC D'HERMELINGHEN 1:42:30 ''
22 GRESSIER Thomas CC BRIMEUX 1:42:30 ''
23 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEN 1:42:30 ''
24 DEPECKER Rudy ARE YOU RUDY 1:42:30 ''
25 PAUCHET Jérémy TOUQUET ACC 1:42:30 ''
26 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY 1:42:30 ''
27 GOZE Vincent C.C BRIMEUX 1:42:30 ''
28 MAZURIER Eric SPORT EVASION DES 2 CAPS 1:42:30 ''
29 FOURNIER Kévin ARE YOU RUDY 1:42:30 ''
30 BAILLEUX Laurent CS OUTRELOIS 1:42:30 ''
31 DERUSME Roger AIRE VC 1:42:30 ''
32 CARTON Patrick E.C HERMELINGHEN 1:42:30 ''.
Crédit Photos : Bernard Juteau.