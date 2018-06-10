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Pihen-les-Guines (62) - Grand Prix de la Ville (Pass'Cyclisme)

Ludovic Leroux (CC Brimeux) a remporté ce samedi 2 juin 2018, à Pihen-les-Guines (Pas-de-Calais), le 6e grand prix de la ville (Pass'Cyclisme), organisé par l'EC Hermelinghen. Nicolas L'Hôte (EC Hhermelinghen) et Julien Gressier (CC Saint-Martin-les-Tatinghen) ont complété le podium.

Route
Pihen-les-Guines (62) - Grand Prix de la Ville (Pass'Cyclisme)

Classement (Pass'Cyclisme):

1    LEROUX    Ludovic    CC BRIMEUX    1:39:28    1:39:28
2    LHOTE    Nicolas    E.C  HERMELINGHEN    1:39:28    ''
3    GRESSIER    Julien    CC ST MARTIN LES TATTINGHEN    1:39:28    ''
4    MILLIOZ    Axel    U.S GRAVELINE    1:39:28    ''
5    MONTHE    Jean Marc    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME    1:39:38    0:00:10
6    MORENVAL    Bertrand    ARRAS VC    1:40:14    0:00:46
7    CAULIER    Nicolas    CC BERGUOIS    1:41:20    0:01:52
8    LIAL    Denis    CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM    1:41:20    ''
9    SART    Bruno    CS OUTRELOIS    1:41:25    0:01:57
10    LEGER    Léandre    CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM    1:41:25    ''
11    BOUSSEMAER    Simon    CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM    1:41:25    ''
12    DUSART    Arnaud    LE TEAM LENSOIS    1:41:25    ''
13    DEMARET    Hervé    EC D'HERMELINGHEN    1:41:25    ''
14    COURQUIN    Laurent    C.C ARDRES    1:42:30    0:03:02
15    MONVOISIN    Hugo    C.C BRIMEUX    1:42:30    ''
16    AMIENS    Thibault    EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE    1:42:30    ''
17    FROYE    Sylvain    EC D'HERMELINGHEN    1:42:30    ''
18    FOULON    Julien    E.C  HERMELINGHEN    1:42:30    ''
19    BREIT    Emmanuel    VC AUXILOIS    1:42:30    ''
20    LEPETIT    Hugo    EC D'HERMELINGHEN    1:42:30    ''
21    LERICHE    Quentin    EC D'HERMELINGHEN    1:42:30    ''
22    GRESSIER    Thomas    CC BRIMEUX    1:42:30    ''
23    CABOCHE    Antoine    EC D'HERMELINGHEN    1:42:30    ''
24    DEPECKER    Rudy    ARE YOU RUDY    1:42:30    ''
25    PAUCHET    Jérémy    TOUQUET ACC    1:42:30    ''
26    PHILIPPE    Sébastien    ARE YOU RUDY    1:42:30    ''
27    GOZE    Vincent    C.C BRIMEUX    1:42:30    ''
28    MAZURIER    Eric    SPORT EVASION  DES 2 CAPS    1:42:30    ''
29    FOURNIER    Kévin    ARE YOU RUDY    1:42:30    ''
30    BAILLEUX    Laurent    CS OUTRELOIS    1:42:30    ''
31    DERUSME    Roger    AIRE VC    1:42:30    ''
32    CARTON    Patrick    E.C  HERMELINGHEN    1:42:30    ''.

Crédit Photos : Bernard Juteau.