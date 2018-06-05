Soissons (02) - Critérium de la Ville (1-2-3-Juniors)

Classement (1-2-3-Juniors-Pass'Open) :
1 FLET Axel ESEG DOUAI 1ère les 77 km en 1h40'26'' (moy. 46 km/h)
2 DUCROCQ Joris CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère '
3 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère '
4 KERRAUD Erwann TEAM PELTRAX - CSD 1ère ESP 00:05
5 AVOINE Kévin ESEG DOUAI 1ère ESP '
6 HUTIN Guillaume A.V.C.AIX EN PROVENCE 2e '
7 BODIOT Alexis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère '
8 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 1ère '
9 GUINET Dylan CM AUBERVILLIERS 93-ST-MICHEL 1ère ESP '
10 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ESP '
11 ZEHNICH Dorian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '
12 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '
13 CARESMEL Alexis USSA PAVILLY BARENTIN 1ère '
14 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '
15 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN 1ère '
16 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY 1ère '
17 DUCROCQ Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère 00:09
18 KADOTA Yusuke ESEG DOUAI 2e ESP 00:12
19 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE 1ère 00:16
20 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère 00:22
21 LOUICHE Vincent CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère '
22 HUENS Rémi CC NOGENT / OISE 1ère ESP '
23 GABORIAUD Guillaume OCCITANE CYCLISME FORMATION 1ère '
24 MAFFEIS Dany CC NOGENT / OISE 1ère 00:25
25 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère '
26 MAILLOT Bryan SAINTE-MARIE VELO CLUB 2e ESP '
27 PADE Ulrich SAINTE-MARIE VELO CLUB 3e ESP '
28 PAUCHET Grégory AC AMIENOISE 2e '
29 HEYMANS Florian UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' 1ère ESP '
30 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 2e ESP 01:06
31 SOUFFLET Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '
32 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère '
33 GINELLI Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère '
34 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère 01:22
35 PINSON Damien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 2e ESP 02:16
36 VAN BEETHOVEN Matthias ESEG DOUAI 1ère 02:21
37 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère '
38 GUGGEMOS Alec CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '
39 DUBAU Lucas TEAM PELTRAX - CSD 1ère ESP '
40 PAYEN Guillaume REVO RACE BIKE CLUB 3e 02:25
41 VICEK Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP 02:34
42 LABBE Benjamin O GRANDE SYNTHE Junior Junior J1 '
43 HEYMANS Antoine VC ROUEN 76 Junior Junior J2 '
44 WEBER Théo ASPTT NANCY 2e ESP '
45 PAROISSIEN Pierre UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' 2e '
46 ROUYER Tom UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' 1ère ESP '
47 BAZIN Simon AC CHERBOURG COTENTIN 2e ESP '
48 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN 2e ESP '
49 LEJEUNE Rémi SC BOULONNAIS 2e '
50 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93-ST-MICHEL 2e ESP '
51 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ESP 03:59
52 MAILLOT Jean Alexis Jimmy VELO CLUB DE ST DENIS 3e 05:24
53 LINDAUER Florian AS THOUROTTE CYCLISME Pass Cyclisme Open D1 06:39
54 VILLEMIN Alan PARIS CYCLISME OLYMPIQUE 2e ESP '
55 POIRET Alexandre USSA PAVILLY BARENTIN 1ère '
56 FLOUR Guillaume US EZANVILLE ECOUEN Pass Cyclisme Open D1 '
57 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Junior Junior J1 '
58 TELLIER Jean-Philippe PARIS CYCLISME OLYMPIQUE 3e '.
Crédit Photo : FlashCycle.