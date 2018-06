Soissons (02) - Critérium de la Ville (1-2-3-Juniors)

Axel Flet (ESEG Douai) a remporté ce lundi 4 juin 2018, à Soissons (Aisne), le critérium de la ville, souvenir Grégoire Somogyi (1-2-3-Juniors-Pass'Open), organisé par le CC Villeneuve Saint-Germain. Joris Ducrocq (CC Villeneuve Saint-Germain) et Johan Paque (VCA Saint-Quentin) ont complété le podium.

Classement (1-2-3-Juniors-Pass'Open) :

1 FLET Axel ESEG DOUAI 1ère les 77 km en 1h40'26'' (moy. 46 km/h)

2 DUCROCQ Joris CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère '

3 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère '

4 KERRAUD Erwann TEAM PELTRAX - CSD 1ère ESP 00:05

5 AVOINE Kévin ESEG DOUAI 1ère ESP '

6 HUTIN Guillaume A.V.C.AIX EN PROVENCE 2e '

7 BODIOT Alexis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère '

8 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 1ère '

9 GUINET Dylan CM AUBERVILLIERS 93-ST-MICHEL 1ère ESP '

10 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ESP '

11 ZEHNICH Dorian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '

12 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '

13 CARESMEL Alexis USSA PAVILLY BARENTIN 1ère '

14 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '

15 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN 1ère '

16 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY 1ère '

17 DUCROCQ Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère 00:09

18 KADOTA Yusuke ESEG DOUAI 2e ESP 00:12

19 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE 1ère 00:16

20 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère 00:22

21 LOUICHE Vincent CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère '

22 HUENS Rémi CC NOGENT / OISE 1ère ESP '

23 GABORIAUD Guillaume OCCITANE CYCLISME FORMATION 1ère '

24 MAFFEIS Dany CC NOGENT / OISE 1ère 00:25

25 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère '

26 MAILLOT Bryan SAINTE-MARIE VELO CLUB 2e ESP '

27 PADE Ulrich SAINTE-MARIE VELO CLUB 3e ESP '

28 PAUCHET Grégory AC AMIENOISE 2e '

29 HEYMANS Florian UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' 1ère ESP '

30 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 2e ESP 01:06

31 SOUFFLET Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '

32 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère '

33 GINELLI Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère '

34 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère 01:22

35 PINSON Damien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 2e ESP 02:16

36 VAN BEETHOVEN Matthias ESEG DOUAI 1ère 02:21

37 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère '

38 GUGGEMOS Alec CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '

39 DUBAU Lucas TEAM PELTRAX - CSD 1ère ESP '

40 PAYEN Guillaume REVO RACE BIKE CLUB 3e 02:25

41 VICEK Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP 02:34

42 LABBE Benjamin O GRANDE SYNTHE Junior Junior J1 '

43 HEYMANS Antoine VC ROUEN 76 Junior Junior J2 '

44 WEBER Théo ASPTT NANCY 2e ESP '

45 PAROISSIEN Pierre UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' 2e '

46 ROUYER Tom UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' 1ère ESP '

47 BAZIN Simon AC CHERBOURG COTENTIN 2e ESP '

48 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN 2e ESP '

49 LEJEUNE Rémi SC BOULONNAIS 2e '

50 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93-ST-MICHEL 2e ESP '

51 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ESP 03:59

52 MAILLOT Jean Alexis Jimmy VELO CLUB DE ST DENIS 3e 05:24

53 LINDAUER Florian AS THOUROTTE CYCLISME Pass Cyclisme Open D1 06:39

54 VILLEMIN Alan PARIS CYCLISME OLYMPIQUE 2e ESP '

55 POIRET Alexandre USSA PAVILLY BARENTIN 1ère '

56 FLOUR Guillaume US EZANVILLE ECOUEN Pass Cyclisme Open D1 '

57 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Junior Junior J1 '

58 TELLIER Jean-Philippe PARIS CYCLISME OLYMPIQUE 3e '.

Crédit Photo : FlashCycle.