Blaringhem (59) - Grand Prix Pierre Mordacq (Pass'Cyclisme)

Classement (Pass'Cyclisme) :
1 CHOTEAU Pascal VC MAUBEGEOIS les 70 km en 01h50'37''
2 MERLIN Julien SC BOULONNAIS
3 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS
4 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI
5 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS
6 LEROUX Ludovic CC BRIMEUX
7 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY
8 SAILLON Ludovic CC ISBERGUES MOLINGHEM
9 MONTHE Jean-Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
10 DUSART Arnaud TEAM LENSOIS
11 BAILLEUL Thomas ARRAS VC
12 DELORY Maurice VC NOEUXOIS
13 ASPEELE Cédric CC ISBERGUES MOLINGHEM
14 BOUDIN Mathieu EC HENINOISE
15 BASTIN Fabrice VIKING CLUB YVETOT
16 LIAL Denis CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEN
17 LYOEN Jean-Pierre UVC CALAIS
18 DUTRY Grégory ELITE FLANDRE CYCLISME
19 MORONVAL Florent DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
20 FROYE Sylvain EC HERMELINGHEN.
Crédit Photo : Elite Flandre Cyclisme.