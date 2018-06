Blaringhem (59) - Grand Prix Pierre Mordacq (Pass'Cyclisme)

Pascal Choteau (VC Maubeugeois) a remporté ce lundi 4 juin 2018, à Blaringhem (Nord), le grand prix Pierre Mordacq (Pass'Cyclisme), organisé par Élite Flandre Cyclisme. Julien Merlin (SC Boulonnais) et Nicolas Caulier (CC Berguois) ont complété le podium.

Classement (Pass'Cyclisme) :

1 CHOTEAU Pascal VC MAUBEGEOIS les 70 km en 01h50'37''

2 MERLIN Julien SC BOULONNAIS

3 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS

4 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI

5 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS

6 LEROUX Ludovic CC BRIMEUX

7 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY

8 SAILLON Ludovic CC ISBERGUES MOLINGHEM

9 MONTHE Jean-Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

10 DUSART Arnaud TEAM LENSOIS

11 BAILLEUL Thomas ARRAS VC

12 DELORY Maurice VC NOEUXOIS

13 ASPEELE Cédric CC ISBERGUES MOLINGHEM

14 BOUDIN Mathieu EC HENINOISE

15 BASTIN Fabrice VIKING CLUB YVETOT

16 LIAL Denis CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEN

17 LYOEN Jean-Pierre UVC CALAIS

18 DUTRY Grégory ELITE FLANDRE CYCLISME

19 MORONVAL Florent DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

20 FROYE Sylvain EC HERMELINGHEN.

Crédit Photo : Elite Flandre Cyclisme.