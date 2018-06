Blaringhem (59) - Grand Prix Pierre Mordacq (3-Juniors)

Classement (3-Juniors-Pass'Open):

1 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME

2 DURANEL Olivier CL BARLIN

3 ROUSSEL Léo SC BOULONNAIS

4 FAUVEZ Sébastien US GRAVELINOISE

5 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM

6 DEVIENNE Quentin

7 BENOIT Jérémy RLC PUNEENNE

8 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME

9 DELALEAU Alexis O GRANDE SYNTHE

10 VENEL Thomas ESEG DOUAI

11 THOMAS Louis TOUQUET ACC

12 SENICOURT Kyllian O GRANDE SYNTHE

13 MOLLET Olivier VC ROUEN 76

14 THERY Thomas US GRAVELINOISE

15 FOURRIER Vincent CL BARLIN

16 DELALEAU Antoine O GRANDE SYHTHE

17 DESITTER Anthony UVC CALAIS

18 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME

19 FAVIER Jérémy CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN

20 FOURRIER Gautier CL BARLIN

21 REGOST Elie RLC PUNEENNE

22 DELDYCKE Olivier FLANDRE ELITE CYCLISME

23 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI

24 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI

25 DELATTRE Mickaël GAZ ELEC C DE DOUAI

26 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN.

Crédit Photo : Flandre Elite Cyclisme.