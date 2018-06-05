Blaringhem (59) - Grand Prix Pierre Mordacq (3-Juniors)

Classement (3-Juniors-Pass'Open):
1 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME
2 DURANEL Olivier CL BARLIN
3 ROUSSEL Léo SC BOULONNAIS
4 FAUVEZ Sébastien US GRAVELINOISE
5 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM
6 DEVIENNE Quentin
7 BENOIT Jérémy RLC PUNEENNE
8 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
9 DELALEAU Alexis O GRANDE SYNTHE
10 VENEL Thomas ESEG DOUAI
11 THOMAS Louis TOUQUET ACC
12 SENICOURT Kyllian O GRANDE SYNTHE
13 MOLLET Olivier VC ROUEN 76
14 THERY Thomas US GRAVELINOISE
15 FOURRIER Vincent CL BARLIN
16 DELALEAU Antoine O GRANDE SYHTHE
17 DESITTER Anthony UVC CALAIS
18 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME
19 FAVIER Jérémy CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN
20 FOURRIER Gautier CL BARLIN
21 REGOST Elie RLC PUNEENNE
22 DELDYCKE Olivier FLANDRE ELITE CYCLISME
23 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI
24 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI
25 DELATTRE Mickaël GAZ ELEC C DE DOUAI
26 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN.
Crédit Photo : Flandre Elite Cyclisme.