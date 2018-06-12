Gosnay (62) - Grand Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors)

Classement (1-2-3-Juniors-Pass'Open) :
1 BODIOT Alexis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère 2:10:00
2 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ''
3 CARESMEL Alexis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ''
4 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN 1ère ''
5 WARAS Corentin VC ROUEN 76 1ère ''
6 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 1ère ''
7 GRESSIER Maxime CC NOGENT / OISE 1ère ''
8 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 2ème ''
9 VANDERMEERSCH Emilien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1ère ''
10 GABISSON Clément ESEG DOUAI 1ère ''
11 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ''
12 SERGENT Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ''
13 HUCK Léandre CC Cambrai J2 ''
14 CRESPIN Alexis CL BARLIN 3ème ''
15 HUENS Rémi CC NOGENT / OISE 1ère 0:00:22
16 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN 1ère 0:01:44
17 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ''
18 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ''
19 GINELLI Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ''
20 DURANEL Olivier CL BARLIN 3ème #REF!
21 PAUCHET Grégory AC AMIENOISE 2ème #REF!
22 BIGO Mathias ESEG DOUAI 1ère 0:07:12
23 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME 3ème ''
24 SENICOURT Kylian O GRANDE SYNTHE Junior ''
25 ROBIN Jérôme CL BARLIN 3ème ''
26 VIEZ Adam ESEG DOUAI 2ème ''
27 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN 2ème ''
28 FOURRIER Gautier CL BARLIN 3ème ''
29 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ''.
Crédit Photo : Mairie de Gosnay.