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Gosnay (62) - Grand Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors)

Alexis Bodiot (CC Villeneuve Saint-Germain) a remporté ce lundi 11 juin 2018, à Gosnay (Pas-de-Calais), le grand prix de la municipalité (1-2-3-Juniors-Pass'Open), organisé par la RLC Punéenne. Vincent Pasto (VCA Saint-Quentin) et Alexis Caresmel (CC Villeneuve Saint-Germain) ont complété le podium.

Route
Gosnay (62) - Grand Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors)

Classement (1-2-3-Juniors-Pass'Open) :

1    BODIOT    Alexis    CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE    1ère    2:10:00
2    PASTOT    Vincent    VC AMATEUR ST QUENTIN    1ère    ''
3    CARESMEL    Alexis    CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE    1ère    ''
4    BIDEAU    Ludovic    VS CHARTRAIN    1ère    ''
5    WARAS    Corentin    VC ROUEN 76    1ère    ''
6    VAN ESLANDER    Florian    ESEG DOUAI    1ère    ''
7    GRESSIER    Maxime    CC NOGENT / OISE    1ère    ''
8    DEVOS    Romain    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME    2ème    ''
9    VANDERMEERSCH    Emilien    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME    1ère    ''
10    GABISSON    Clément    ESEG DOUAI    1ère    ''
11    LE ROUX    Pascal    VC AMATEUR ST QUENTIN    1ère    ''
12    SERGENT    Guillaume    CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE    1ère    ''
13    HUCK    Léandre    CC Cambrai    J2    ''
14    CRESPIN    Alexis    CL BARLIN    3ème    ''
15    HUENS    Rémi    CC NOGENT / OISE    1ère    0:00:22
16    ILONGO    Dimitri    VS CHARTRAIN    1ère    0:01:44
17    RICHARD    Valentin    CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE    1ère    ''
18    PELLERIAUX    Nicolas    VC AMATEUR ST QUENTIN    1ère    ''
19    GINELLI    Vincent    VC AMATEUR ST QUENTIN    1ère    ''
20    DURANEL    Olivier    CL BARLIN    3ème    #REF!
21    PAUCHET    Grégory    AC AMIENOISE    2ème    #REF!
22    BIGO    Mathias    ESEG DOUAI    1ère    0:07:12
23    DEVIENNE    Quentin    FLANDRE ELITE CYCLISME    3ème    ''
24    SENICOURT    Kylian    O GRANDE SYNTHE    Junior    ''
25    ROBIN    Jérôme    CL BARLIN    3ème    ''
26    VIEZ    Adam    ESEG DOUAI    2ème    ''
27    CHEVAL    Valentin    VC AMATEUR ST QUENTIN    2ème    ''
28    FOURRIER    Gautier    CL BARLIN    3ème    ''
29    POULLAIN    Benoît    VC AMATEUR ST QUENTIN    1ère    ''.

Crédit  Photo : Mairie de Gosnay.