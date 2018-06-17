Abbeville (80) - Grand Prix de la Municipalité (2-3-Juniors)

Classement (2-3-Juniors-Pass'Open) :
1 MACRON Anthony VC ROUEN 76
2 LABBE Benjamin O GRANDE SYNTHE
3 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE
4 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
5 PAUCHET Grégory AC AMIENOISE
6 CASPER Jimmy AC MONTDIDIER
7 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI
8 KADOTA Yusuke ESEG DOUAI
9 MARMION Julien UC ORLEANS
10 LESEUR Brian USSA PAVILLY BARENTIN
11 CHALAS Jean-Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
12 DEGRUTERE CORENTIN FLANDRE ELITE CYCLISME
13 SENICOURT Kylian O GRANDE SYNTHE
14 PINSON Damien CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN
15 THILLOY Thomas EC ABBEVILLOISE
16 MORTIER Louis SC VAL D'ARRE
17 LEJEUNE Rémi SC BOULONNAIS
18 RIFFLET Simon CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN
19 RAMON Lucien O GRANDE SYNTHE
20 MASSON Anthony EC ABBEVILLOISE
21 THILLOY Jean-Claude EC ABBEVILLOISE
22 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN
23 FAYOLLE Maxime FLANDRE ELITE CYCLISME
24 POUPART Pierre VC PONTHIEU VIMEU
25 THILLOY Christophe VCA SAINT QUENTIN
26 DOUAY Benjamin USSA PAVILLY BARENTIN
27 BLANPAIN Nathan USSA PAVILLY BARENTIN
28 DURAND Guillaume CC FORMERIE
29 DURAND Thibaut CC FORMERIE.
Crédit Photo : EC Abbevilloise/Facebook.