L’EC Faches-Thumesnil dresse une année 2016 positive

Le bilan de la saison 2016 de l’EC Faches-Thumesnil-Ronchin est plus que positif. Le club, présidé par Jérôme Lambert, a su se réorganiser autour de membres de bureau très dynamiques et volontaires. La saison a été pointée sur l'axe principal de l'union et du partage.

Tous les membres, qu’ils soient jeune de l’école de vélo, coureur, parent, ou membre du bureau ou cyclo, ou simplement bénévole, ont représenté avec fierté le maillot rouge. Pour citer quelques exemple : le brevet cyclo Anstaing, Lille-Hardelot, en passant par des épreuves comme intergénérationnelle de Comines ou encore le championnat national de contre-la-montre par équipes étaient au programme. Le club a mis à l’honneur de jeunes licenciés n'ayant jamais levé les bras mais qui offrent la victoire à un coureur d'un autre club courant devant sa maison et sa famille ou un autre qui fait 200 km pour aller courir avec ses coéquipiers et sacrifier sa course sans même en parler pour permettre à l'un d'eux de faire son premier top 3.

Le club, avant tout une philosophie

Mener des jeunes ou adultes vers la pratique régulière des disciplines cyclistes dans un esprit de dépassement de soi, en leur fournissant le matériel et que celui-ci ne soit pas un point bloquant à leur dépassement, tel est l’objectif principal du club qui reste l’accès à la formation de tous, des moins expérimentés aux cyclistes confirmés. Des entraînements collectifs pour tous sont accessibles, comprenant un suivi individualisé pour les volontaires sur route mais aussi sur piste, des plus petits aux coureurs en passant par les cyclosportifs. Cette méthode d’entraînement a été élaborée pour permettre à chacun, de l’enfant de 11 ans jusqu’au pass’cycliste d’y trouver son compte. Les moins de 11 ans ont des activités un peu différentes des autres membres. Les projets de l’ECFTR pour 2017 sont maintenir la spirale positive, continuer à proposer une formation intéressante à ses licenciés et rester à l'écoute des adhérents pour les aider à la réalisation de leurs projets.

Côté évènements : l'organisation de la première épreuve minitour FFC école de vélo en début de saison, trois déplacements club prévus pour le moment dont le projet Lille-Hardelot, les 6 h de Croix-en-Ternois et les 24 h du Mans vélo et le brevet cyclo du 29 octobre prochain. Chacune de ses sections ont bien évidemment leurs propres projets qui se gèrent indépendamment. Cette année, le club est composé d'un bureau de 14 personnes. Chacun a son rôle à

jouer de manière autonome et indépendante. En tant que président, Jérôme Lambert occupe entre autres un rôle de coordinateur de ses sections.

C'est important que chaque section reste liée entre elles. « Nous sommes trois entraineurs diplômés à l'ECFTR, Jean-Jacques Cogez et Franck Delos qui s'occupent des jeunes de l'école de vélo et de certains nouveaux minimes et cadets qui ont besoin d'un peu de temps pour faire la différence entre faire du vélo et faire du cyclisme. J'occupe le poste d'entraineur du club, accès sur le suivi individualisé et collectif des adultes, féminines et les minimes cadets confirmés. Le club accueille des stagiaires de 1ère et 3e années de la faculté des sports. Ils me secondent dans nos entrainements route et piste. Nous permettons également aux bénévoles de participer à l’accueil de nos jeunes, nous leur donnons quelques clés pédagogiques pour qu'ils aient envie de passer les diplômes d’entraineurs jeune qui nous prenons en charge. Nos dépenses sont accès à 100 % sur des dépenses collectives. » 49 licences FFC délivrées en 2017, dont 16 dans la section féminine, et cinq dans la section handisport.