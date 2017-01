La der des ders pour le Comité Régional Nord Pas de Calais FFC

Grande journée à Bapaume avec la dernière Assemblée Générale du Comité Nord Pas de Calais FFC, un moment historique pour ce comité créé le 30 Mai 1946. Et c’est avec beaucoup d’émotions que le « dernier » Président de l’aire Nord Pas de Calais : Philippe Limousin entama les travaux de cette assemblée ordinaire. Avec un retour nominatif des personnalités : dirigeants et coureurs qui ont marqué de leurs empreintes in cyclisme en Nord Pas de Calais.