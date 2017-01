Le Dunkerque LC reprend sa feuille de route

Une conclusion tardive de la DNCG qui se fait attendre. Car en attendant le groupe doit préparer le terrain avec le souhait d’accès à la DN2 et d’avoir une invitation au GP de Lillers, à travers les Hautes-de-France (ex-Paris-Arras Tour), ou un retour en DN3 avec une obligation d’effectuer la manche de DN3 organisée le même le jour sur la Vienne Classic.

Il y a eu aussi le feuilleton de décembre dernier avec Nicolas Moncomble (ex Roubaix LM) Florian Deriaux (ex EC Raismes) tous deux pressentis par « MG. » équipe continentale qui ne vit pas le jour, mais rétablis à la grande satisfaction des deux parties qui ont depuis travaillé afin de rattraper le temps perdu. Puis à nouveau le 28 janvier dernier l’annonce de Pierre Drancourt de mettre un terme à sa carrière cycliste de quoi rendre un peu plus gris un Charlie Leconte qui pourra dans le meilleur cas compter sur un effectif de onze unités.

Deriaux, Leleu et Moncomble à la baguette .

Cette fusion « coureurs d’expérience » alliant l’expérience à la jeunesse sera l’atout 2017 de la formation de Laurent Thirionet. Pour le Président du DLC et son entourage, la paire Moncomble Leleu issue de formations continentales : Roubaix Lille Métropole, pour l’un et Véranda Classic pour l’autre il y aura certainement une forte envie d’y retourner et d’en faire bénéficier l’équipe. « Deriaux aussi pourra jouer les grands frères et d’épauler Tom Garcia qui sort d’une saison où il a pu prendre du volume. Quentin Bernard s’est lui aussi bien préparé. C’est pour cela que le stage de Lloret Del Mare en février prochain sera important. Des garçons comme Raphaël Garez ou Marvyn Delvart auront une chance à saisir. Ils ont tous les deux une bonne pointe de vitesse et auront leur carte à jouer. L’équipe est jeune mais tous les coureurs ont connu le niveau Elite la saison dernière. Certains ont même couru sur la Coupe de France. »

L’équipe sera donc constituée de :

Quentin Bernard (EC Raismes PF), Marvyn Delvart, Cyril Dendievel, Florian Deriaux (EC Raismes PF), Romain Devos, Tom Garcia (CM Aubervilliers 93 ), Raphael Garez, Pierre Hubau, Antoine Leleu (Veranclassic Argo), Franck Lerat (CC Cambrai). Nicolas Moncomble

Sont partis ou arrêtés : Maxime Blampain (Sojasun Espoir), Bryan Delehaye (USSA Pavilly Barentin), Killian Evenot (CC Aubervilliers 93), Axel Flet (Team Probikeshop Saint-Etienne Loire), Samuel Leroux (CC Nogent), Alexandre Ricart , Pierre Drancourt arrêts