Le CC Brimeux est prêt pour l’année 2017

Fin janvier, Jean-Luc Leroux, président du Cyclo-club de Brimeux, et les membres de l’association ont convié les élus du canton et les sponsors pour la présentation des coureurs et des vœux. Pour 2017, le club totalise 31 sponsors dont sept nouveaux.

Jean-Luc a remercié fin janvier chaleureusement les élus et les sponsors qui, sans eux, le club ne pourrait pas exister et souhaité une bonne année et santé à tous. Après la présentation des vœux, le club a offert la galette et le verre de l'amitié.