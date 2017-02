Flandre Elite Cyclisme un projet ambitieux

Alors malgré le retard pris au démarrage, l’Entente-cycliste Hazebrouck-Merville s’est donc effacée pour laisser place à une équipe de juniors 1ère et 2ème année et seniors en vue de la création future d’une équipe DN3.

Un projet bien ficelé

Du côté des amis d’Alain Cravec le projet avança à grands pas. Avec une présentation officielle au siège de la Communauté de Communes Flandre-Lys en présence de nombreuses personnalités et amis et de Denis Flahaut « Parrain » de cette promotion. Aux manettes Jerémy Hardy (BF1/BF2/BF3) responsable sportif, Mathieu Fioen qui aura en charge le secrétariat et la trésorerie, mais aussi Michel Dran. Le calaisien (ex organisateur du Critérium Pro de Calais) ayant décidé d’apporter toutes ses connaissances à ce projet.

« Nos juniors seront pris en charge. Stages, suivi sportif, déplacement, engagements prix en charges, grille de prix, sans oublier les frais de mutation et aussi de la licence 2017». A cela les futurs retenus seront entièrement équipés et ceci dans de nouvelles couleurs. Mais pour Alain Cravec l’occasion de signaler que pour les ex Hazebrouck Merville, ceci ne seront pas abandonnés « Si l’entité Hazebrouck Merville a disparu au 31 décembre, celle-ci dès le 1er janvier sera ouverte à nos anciens licenciés avec la possibilité de rebondir dans notre projet. Là encore nous progressons, ils auront une place aussi chez nous comme notre Champion Départemental Jérémy Hardi. »

DIRIGEANTS 2017 :

CRAVEC Alain : Président Arbitre ffc Directeur sportif Responsable engagement

DEGRUTERE Philippe : Chauffeur Mécanicien

DRAN Michel : Directeur sportif adjoint

DUTRY Serge : Chauffeur

DUVAL Julien : Chauffeur Coureur

HARDY Jérémy : Entraineur Mécanicien Coureur

FICHEUX Bruno : 1er Vice Président

FIOEN Matthieu : Secrétaire Trésorier

MAERTEN Roger : Chauffeur voiture ouvreuse

MOREL Sébastien : Kinésithérapeute Soigneur Coureur

RATTEZ Benoit : Délégué sécurité

ROUCOU Jean Pierre : 2ème Vice Président Responsable primes et dossards

ROUCOU Thérèse : Secrétaire adjointe Trésorière adjointe

Degrutère comme porte-drapeau

Dans son effectif, Alain Cravec disposera de Corentin Degrutère, qui vient d’incorporer parallèlement la formation B’Twin U19, a fait sensation cette saison 2016, chez les cadets avec des victoires à Isbergues, Billancourt (Somme), Serches (Aisne), Geluveld (Belgique), Rombly, Templeuve, champion du Nord, Pihen, La Caloterie, Castelferrus (Tarn-et-Garonne) (Coupe de France), Bavay, et quinze places entre deuxième et dixième.

Corentin Degrutère : Clubs précédents : CC Isbergue Molinghem, VC St Omer, CC Armentières, et en 2016 l’EC Hazebrouck. Un garçon qui dès son jeune âge a remporté 4 titres de champion du Pas de Calais sur route (2008,2009,2010,2014), 1 titre de champion du Nord sur route(2016),1 titre de champion du Nord vtt (2015),1 titre de champion Pas de Calais de cyclo cross, et vainqueur au passage de la finale de coupe de France (2016). « Une de mes plus belles victoire, la finale de la coupe de France à Castelferrus ou j’attaque dans le dernier tour pour gagner au sprint à trois ».

Un gamin hazebrouckois bien dans ses pompes « le club d’Alain Cravec est club convivial et pourquoi aller chercher ailleurs ce qui marche bien à ma porte » « Je n’ai pas encore d’objectif précis pour 2017, je verrai au fur et à mesure de la saison avec mon entraîneur »

JUNIORS 2017 :

BACHELOT Yohann

DEGRUTERE Corentin

DEVIENNE Quentin

HELBECQUE Tristan

LESAINT Jérémy

3ème catégorie :

ATTARD Mavrick

BACHELOT Thierry

DELDYCKE Olivier

FOURNIER Jérémy

HARDY Jérémy

MOREL Sébastien

THERY Thomas

TRINEL Jérome

VIEZ Adam

PASS OPEN :

DEBERDT Xavier

LLORENS Alexandre

PASS CYCLISME :

BEAUSSART Jérome

BOONE Geoffrey

DEGRAEVE Tanguy

DEVULDER Nicolas

DHENIN Geoffrey

DUTRY Grégory

DUVAL Julien

MILHAMONT Denis