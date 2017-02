Présentation de l’Effectif 2017 du Team Sud Manche Leucémie

Dans un environnement évocateur et motivant pour des passionnés de cyclisme , Grégory Ruel et son équipe avaient fait le maximum pour recevoir dans la convivialité, les coureurs et staff du Team.

Toutes les forces sont maintenant réunies pour aborder avec détermination, la nouvelle saison qui s’annonce.

De Gauche à Droite R1 en Bas : Arnaud Touchais, Sébastien Guinebault, Christophe Bazire, Aimé Guinebault, Sylvain Boyaux, Yvan Morin, Jérémy Brouillard

R2 : Julien Hamel, Quentin Lebrec, Sébastien Bazire, Noël Baron, William Desmonts, Anthony Hamel

R3 : Stéphane Laurent, Régis Marie dit Dinard, Florian Boucé, Mathieu Mazure, Anthony Raymond - Absents sur la photo : Romain Aubrée, Vincent Bazire, Alban Haloche, Laurent Marie dit Dinard