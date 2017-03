Présentation de l'Académie de Vélo Hainaut Cycling Team

Afin de palier au manque de structure autour de Valenciennes auprès des jeunes et à la défection de l'EC Raismes ils ont pris leurs bâtons de pèlerins et ont réussi à monter ce nouveau club qui regroupe une quinzaine de jeunes qui vont pouvoir apprendre tout en s'amusant les bases du cyclisme. Tout cela grâce au concours des villes de Raismes, Petite-Forêt et de Beuvrages qui apportent leur aide avec Décathlon Aulnoy, Laser Games et Diffu Sport. Ne doutant pas qu'avec des parrains comme Fabrice Debrabant et Arnaud Molmy les ''académiciens'' vont pouvoir rêver à de belles parties de manivelles dans les années à venir.