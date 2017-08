"Elle a lutté jusqu'au bout avec beaucoup de pudeur et de discrétion", confie Jean-Michel, son époux. Paulette Guidez nous a quittés ce vendredi 11 août 2017, à l'âge de 71 ans, des suites d'une longue maladie. "Désormais ses petits-enfants qu'elle aimait tant seront privés de leur mamie adorée", ajoute Jean-Michel. "Depuis des années, la maladie avait envahit tout notre univers, la maison, la famille et la vie quotidienne. Pourvu que l'on éradique bientôt cette saloperie de cancer. Ma pensée va également pour tous les millions d'aidants accompagnants qui veillent dans notre pays sur leurs proches atteints d'une pathologie grave et je remercie le corps médical d'Oscar Lambret pour leur professionnalisme doublé d'humanité. Un grand merci également à nos infirmières libérales à domicile : Sandrine, Véronique, Isabelle et Nathalie."

Les obsèques le 17 août

Ses funérailles auront lieu ce jeudi 17 août 2017, à 9 h 30, en l'église Saint-Calixte, à Lambersart (Nord). Son corps sera ensuite conduit au crématorium d'Herlies (Nord) pour y être incinéré. Dans l'attente de ses obsèques, Paulette Guidez repose à la chambre funéraire Jacques Lefèvre (241, rue du Bourg à Lambersart). Les visites auront lieu les mardi, de 9 h à 15 h, et mercredi, de 9 h à 12 h, et de 14 h à 18 h. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer les fleurs par un don au profit de la recherche contre le cancer. À cet effet, une urne sera placée à l'entrée de l'église.

Notre association présente ses plus sincères condoléances à Jean-Michel, ainsi qu'à sa famille.