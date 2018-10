Jean-Daniel Blaringhem nous a quittés

Jean-Daniel Blaringhem, président du comité départemental du Pas-de-Calais de cyclisme, nous a quittés ce jeudi 4 octobre 2018, à l'âge de 83 ans. Il était également président jusqu'en 2010 de l'Étoile cycliste d'Audruicq, avant de rejoindre le VC Saint-Omer en tant que vice-président.

"Un grand monsieur du vélo"

Philippe Limousin, président du comité régional des Hauts de France, a réagi : "Le cyclisme des Hauts de France vient de perdre un de ses plus anciens et fidèles serviteurs en la personne de Jean-Daniel Blaringhem, le dynamique président du comité départemental du Pas-de-Calais. Un homme de grande valeur, un grand monsieur du vélo. À son épouse et sa famille, j’adresse mes plus vives et sincères condoléances."

"Un fidèle serviteur"

Vincent Petit, président du comité départemental du Nord, s'est aussi exprimé : "Un grand monsieur du vélo, un fidèle serviteur, un ami, je n'ai pas assez de mots. Tu as toujours été un bon conseil à mes débuts de président. Reposes en paix mon ami. Toutes mes condoléances à Christiane et à toute la famille."

Des fonctions importantes

En plus de ses fonctions dans le milieu du cyclisme, Jean-Daniel Blaringhem était membre du comité départemental olympique et sportif, du Rotary Ardres-Audruicq-Guînes, et des anciens combattants. Il a aussi reçu deux médialles, une en or, de la Jeunesse et des sports, et une autre en vermeil de la FFC.

Des funérailles le 9 octobre

Ses funérailles seront célébrées le mardi 9 octobre 2018, à 10 h, en l'église d'Audruicq, sa paroisse, suivies de l'inhumation dans le caveau de famille, au cimetière de Locon, à 14 h, accompagné par les Confrères charitables de Locon. Dans l'attente des funérailles, Jean-Daniel Blaringhem reprose à son domicile, au 160, avenue des Alliés à Audruicq, où les visites sont souhaitées de 15 h à 19 h.

Écho du vélo présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Jean-Daniel Blaringhem.

Crédit Photo : Archives Écho du Vélo.