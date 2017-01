Une nouvelle section a vu le jour et participera aux différents challenges du calendrier, avec pour objectif principal chez les jeunes, une participation au Trophée de France des jeunes vététistes (TFJV). En plus de sa nouvelle section, le VC Saint-Omer va créer son challenge VTT, intitulé « Entre Monts et Marais de Saint-Omer ». Il sera composé de trois manches.