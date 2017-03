La 2ème manche VTT Entre Monts et Marais aura lieu le 02 Avril à Mentque Nortbecourt.

Cette manche sera Championnats du Pas de Calais VTT de Cadets à Masters (les catégories inférieures le 10 Juin à Marquise).

École de vélo dossards 9h (63 vieille rue), départs 10h30 au moulin de Nortbecourt (rue du Moulin).

Minimes dossards 12h (63 vieille rue), départ 13h30(rue d’Amont).

Adultes dossards 12h (63 vieille rue), départs 14h30(rue d’Amont).

Nous vous rappelons que les catégories récompensées à chaque manche et à l’issue du classement général sont :

Poussins (G et F)- Pupilles (G et F)- Benjamins (G et F) – Minimes (G et F) – Cadets (G et F) – Juniors (G et F) – Espoirs et Seniors (G) – Espoirs et + (F) – Masters 1 (G) – Master 2 (G) – Master 3 (G)

Inscriptions sur: ICI

Pour rappel trouvez les derniers vainqueurs par catégorie ci-joint : ICI