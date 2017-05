Finale du challenge VTT à Hallines le 25 mai.

Le 25 mai a lieu la finale du challenge VTT "Entres Monts et Marais" qui se déroulera à Hallines. Ce challenge s'est composé en 3 manches, Hallines est donc la 3ème manche après celle à Tournehem le 12 mars et celle à Mentque Nortbécourt le 12 avril.

Cette finale du challenge VTT à Hallines est ouverte à tous les âges dès les poussins (7ans) jusqu’aux 77ans, licenciés ou non licenciés avec un certificat médical. Pour les jeunes de poussins à cadets, l’épreuve sera support du Trophée Régional des Jeunes Vététistes avec une épreuve de Descente le matin à 10h et un Cross-Country (course) l’après-midi à partir de 12h30. A 14h30, un Cross Country est prévu pour les plus vieux. Le circuit de ce Cross country empruntera des galeries souterraines anciens bureaux de la coupole d’Helfaut.

Pour assurer au mieux le spectacle ainsi que faire le pleins de sensations et d'émotions, de nombreux spectateurs sont attendus.