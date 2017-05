Old School Race Cousolre (59) - 11 juin 2017

La 1ère édition de la Old School race - course VTT aura lieu le dimanche 11 juin 2017 à Cousolre (59). Compétition XCO VTT ouverte aux licencié(e)s FFC et non-licencié(e)s, pour les catégories poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets et adultes (jusque 60 et +).