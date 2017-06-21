Selection : Trophée de France Jeunes Vététistes 2017

CADETS
ANANIE UGO M ES ARQUES
CARPENTIER KILIAN M VTT DES 2 CAPS
CHAUFFERT NOLAN M EC CHATEAU THIERRY
DECLERCQ CHARLES M VC ST OMER
MARCQ YOURI M AC BOURTHES ET ENVIRONS
TAILLARD YLIAN M EC CHATEAU THIERRY
COLLAVINI LILY F ES ARQUES
TAVERNIER CHLOE F EC CHATEAU THIERRY
MINIMES
BACHELET BAPTISTE M VC MAUBEUGEOIS
CARPENTIER YANIS M VTT DES 2 CAPS
DECROIX JOSHUA M VC ST OMER
GOURLAND ROMAIN M EC CHATEAU THIERRY
MONCHARMONT THIBAULT M EC CHATEAU THIERRY
VERDOOLAEGHE JEHAN M EC CHATEAU THIERRY
HURTELOUP ADELE F RETZ BIKE CLUB
RODRIGUEZ MAEVA F EC CHATEAU THIERRY
BENJAMINS
BONNAY LUCAS M VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
COLLIER THEOTIME M CL BARLIN
DAIRE ALEXANDRE M EC CHATEAU THIERRY
ESTRELA VIEGAS ENZO M SC VAL D ARRE
RODRIGUEZ ENZO M EC CHATEAU THIERRY
VILLAR THIERY AUBIN M VTT COMPIEGNOIS
VANDEPUTTE JUSTINE F EC VALLEE DE L'AISNE
DEWINTRE FLAVIE F VC ST OMER
Chef de délégation:
REILLE Johann
Encadrement:
Cadets JEANNIOT Jordan BE
Minimes DAIRE Francis Ent Club EXP
Benjamins COURBE Philippe BE
Mecaniciens FREY Christophe / RODRIGUEZ Romuald / CARPENTIER Thierry