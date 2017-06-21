Selection : Trophée de France Jeunes Vététistes 2017

Voici la liste des Vététistes qui ont été retenus pour porter les couleurs du comité des Hauts De France lors du Trophée de France Jeunes Vététistes 2017 qui se dérouleront à Morzine (Auvergne du mardi 1 Août au Vendredi 4 Août.

VTT
Selection : Trophée de France Jeunes Vététistes 2017

CADETS

ANANIE UGO M ES ARQUES
CARPENTIER KILIAN M VTT DES 2 CAPS
CHAUFFERT NOLAN M EC CHATEAU THIERRY
DECLERCQ CHARLES M VC ST OMER
MARCQ YOURI M AC BOURTHES ET ENVIRONS
TAILLARD YLIAN M EC CHATEAU THIERRY
COLLAVINI LILY F ES ARQUES
TAVERNIER CHLOE F EC CHATEAU THIERRY

MINIMES

BACHELET BAPTISTE M VC MAUBEUGEOIS
CARPENTIER YANIS M VTT DES 2 CAPS
DECROIX JOSHUA M VC ST OMER
GOURLAND ROMAIN M EC CHATEAU THIERRY
MONCHARMONT THIBAULT M EC CHATEAU THIERRY
VERDOOLAEGHE JEHAN M EC CHATEAU THIERRY
HURTELOUP ADELE F RETZ BIKE CLUB
RODRIGUEZ MAEVA F EC CHATEAU THIERRY

BENJAMINS

BONNAY LUCAS M VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
COLLIER THEOTIME M CL BARLIN
DAIRE ALEXANDRE M EC CHATEAU THIERRY
ESTRELA VIEGAS ENZO M SC VAL D ARRE
RODRIGUEZ ENZO M EC CHATEAU THIERRY
VILLAR THIERY AUBIN M VTT COMPIEGNOIS
VANDEPUTTE JUSTINE F EC VALLEE DE L'AISNE
DEWINTRE FLAVIE F VC ST OMER

Chef de délégation:

REILLE Johann

Encadrement:

Cadets JEANNIOT Jordan BE
Minimes DAIRE Francis Ent Club EXP
Benjamins COURBE Philippe BE
Mecaniciens FREY Christophe / RODRIGUEZ Romuald / CARPENTIER Thierry