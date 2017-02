Touquet Beach Race : retour sur l’Enduropale VTT

Dimanche 22 janvier 2017, John Gadret, deuxième sur le 48 km, est un professionnel qui a terminé troisième cette année au championnat de France de cyclo-cross. Il a également fini quatrième du classement général du tour d'Italie il y a 4 ans après une très belle victoire d'étape et a participé plusieurs fois au Tour de France, chez AG2R et Movistar. C’est Bram Imming, coureur néerlandais, qui a remporté le 48 km. Ce coureur est champion du monde de Beach Race 2015 ! Le duel fut magnifique entre Bram Imming et John Gadret. Finalement, le Bruaysien est battu suite à un saut de chaine dans le dernier tour.

Beach Race : une activité en plein essor

Présent également, le Français Benoit Daeninck, ancien professionnel et sept fois champion de France de la police, vainqueur des courses « MTB » de Camiers et de Grande-Synthe, a fait un très bon résultat. Il y avait de nombreux belges également avec Martin Himpens, vainqueur de l’Open VTT de Berck-sur-Mer et du premier enduro VTT du Touquet. Pour rappel, le Beach Race est une activité en plein essor, et l'avenir du VTT grand public est un énorme facteur de développement. Le vainqueur du 24 km, Steven Dumoulin, est également le vainqueur de l'an dernier avec de multiples victoires en Belgique et plusieurs participations à tous les championnats de Beach Race. Enfin, Paul Anchain (ES Arques) s’est imposé sur l’épreuve du 12 km.

LES RÉSULTATS :

12 KM

1 ANCHAIN Paul ES ARQUES

2 CARPENTIER Yanis VTT DES 2 CAPS

3 HEQUINION Théo CLUB NON COMMUNIQUÉ

24 KM

1 DUMOULIN Steven BEACHBIKERS VERSLUYS

2 RÉGNIER Pierre US GRAVELINOISE

3 BERNARD Quentin TOUQUET ACC

48 KM

1 BRICK Imning CLUB NON COMMUNIQUÉ

2 GADRET John USO BRUAY LA BUISSIÈRE

3 TOON Imning CLUB NON COMMUNIQUÉ.