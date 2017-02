le comité Hauts de France de cyclisme organisait un stage VTT.

Liste des stagiaires :

Nom Prénom Catégorie

CARPENTIER KILLIAN CADET

DEWINTRE GAUTIER CADET

DECLERCQ CHARLES CADET

COLLAVINI LILY CADET

ANANIE UGO CADET

CARPENTIER YANIS MINIME

ANCHAIN PAUL MINIME

LEROY CLEMENT MINIME

DECROIX JOSHUA MINIME

BACHELET BAPTISTE MINIME

BILLAUD NINO BENJAMIN

DEWINTRE FLAVIE BENJAMIN

MEURET LEO PAUL BENJAMIN

ESTRELO VIEGA ENZO BENJAMIN

DESUMEUR GABIN BENJAMIN

DESUMEUR MARIUS BENJAMIN

DEHOUCK LOUIS BENJAMIN

Déroulé du stage :

- Découverte des activités et règlements du TJV : Cross-Country, Descente et Trial.

Le but principal de la journée était de faire découvrir les activités du TJV aux jeunes qui pour la majorité débutent le VTT. Après avoir analysé les éléments fondamentaux du règlement, un visionnage de vidéos plus explicites a été réalisé.

- Tests de détection déclinés aux composantes techniques du VTT.

1) Test de franchissement de palettes : 1-2-3ou4 palettes à franchir.

2) Test de temps limite en surplace : le but est de rester équilibré en surplace le plus longtemps possible. Les temps étaient classés en 3colonnes : inférieur à 3s-3à6s- supérieur à 6s.

3) Test du bunny-up : Un obstacle étant posé au sol, le but est de le franchir à haute vitesse. Les performances ont été classé en 4 colonnes : 0 roues décollées (le pilote touchent l’obstacle des 2 roues) – 1 roue décollée – 2 roues sautées simultanément – 2 roues sautées avec la technique du bunny-up (l’une puis l’autre).

4) Test de puissance explosive : Un circuit ovale d’une quarantaine de mètres a été construit avec une palette sur l’aller et une sur le retour, le but étant de faire 6 tours le plus rapidement possible.

- Perfectionnement au Trial sur zone type TFJV.

Après le repas du midi, les stagiaires ont pu s’essayer au Trial, discipline qu’ils ont décortiqué toute la matinée sur les vidéos de l’éducateur.

Des zones types ont été construites, permettant des simulations grandeur nature.

- Epreuve de relais.

Pour clôturer la journée, les stagiaires ont pu se dégourdir les jambes sur un relais par équipe (épreuve d’ouverture du TFJV) de 30min.