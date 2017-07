Rencontre avec le Vététiste Florian Trigo.

Le nordiste nous a accordé une interview pour nous parler de sa saison et ses ambitions.

A.D : « Bonjour Florian, pourrais-tu revenir sur ton gros début de saison ? »

Florian Trigo : « J'ai réalisé un début de saison assez correct, lors de la Costa Blanca (course à étapes), j'avais de bonnes sensations ! Et sur la coupe catalane de Banyoles également. J'ai eu ensuite un petit passage à vide mais je suis bien revenu en terminant 4ème de la coupe de France de saint pompont ! Sur les coupes du monde cela ne se passe pas trop mal, j'ai réussi à faire deux top 50 et j'en suis satisfait étant donné que je pars très loin en ligne et que je suis première année ! Récemment j'ai terminé 10ème des championnats de France élite, je suis quand même déçu étant donné que je rate ma pédale au départ et que je me fais tasser dans le premier virage. Je repars 25ème mais je ne peux m'en prendre qu'à moi même ! »

A.D : « Quelles sont les grosses échéances et tes ambitions pour la fin de saison ? »

Florian Trigo : « Pour la fin de saison j'espère bien figurer sur la finale de la coupe de France et de la coupe du monde. Ce sont mes deux derniers objectifs en VTT avant de commencer la saison de cyclo cross »

A.D : « Comment abordes-tu ta saison de cyclo cross ? »

Florian Trigo : « J'aborde la saison de cyclo cross en ayant pour objectif de rentrer régulièrement dans le top 15 en coupe de France et pourquoi pas me rapprocher du top 10 ! C'est une discipline que je pratique vraiment pour la deuxième saison donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre mais j'adore le cyclo cross. C'est très ludique et mon club (U.V Fourmies) me met du bon matériel à disposition pour pouvoir pratiquer la discipline dans les meilleures conditions »

A.D : « Ton équipe est espagnole, est ce difficile pour toi ? »

Florian Trigo : « Mon équipe est espagnole mais cela ne pose aucun problème ! Il faut savoir que nous sommes pour la plupart français et l'ambiance est vraiment géniale. Je pense avoir passé un petit cap cette année grâce à l'équipe, mes coéquipiers ont goûtés à l'équipe de France et aux grandes compétitions bien plus que moi donc ils peuvent me transmettre un peu de leur expérience. Après, le staff ne met pas trop la pression ce qui est également très positif pour moi, je peux donc prendre les courses une à une sans me poser trop de questions. »

A.D : « Dans l’avenir tu veux évoluer à haut niveau ? Et le passage sur route tu y penses ? »

Florian Trigo : « Je pense déjà pratiquer le "haut niveau". Je participe aux coupes du monde même si je suis loin de jouer devant. Après, je reste réaliste, le VTT ne me fera jamais vivre et je pense que je suis plus proche de la fin de carrière que du début, malheureusement le vtt XCO n'est pas assez médiatisé donc à moins d'être une superstar, il est difficile d'en vivre à l'heure actuelle. En ce qui concerne la route, le problème c'est que pour passer sur la route je voudrais directement entrer dans une bonne équipe mais sans faire ses preuves dans la discipline c'est difficile donc il est un peu tard pour y penser »

Crédit Photo : Jochen De Vocht