Tournehem sur la Hem (62) - Challenge VTT Monts et Marais (Juniors)

Florian Delaval (Pyramides Passion) a remporté ce remporté ce Dimanche 12 Mars 2017, la 1er Manche du Challenge VTT Monts et Marais à Tournehem sur la Hem (62) (Juniors). Geoffrey Leturcq (AC Amienoise) et Arthur Contessotto (AC Centuloise) ont complété le podium.

Classement :

1 DELAVAL Florian PYAMIDES PASSION 00:55:19

2 LETURCQ Geoffrey AC AMIENOISE 00:44:27

3 CONTESSOTTO Arthur AC CENTULOISE 00:47:32

4 REGNIER Clement AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS 00:50:52

5 REGNIER Marie ES ARQUES 00:55:04

6 LEROY Baptiste VTT DES 2 CAPS 00:55:23

7 BACQUET Maxime AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS 00:39:00

8 LEBORGNE Aristide TOUQUET ACC 00:41:33

9 MUCHEMBLED Clément VTT DES 2 CAPS 00:43:35

10 LHOMME Théo AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS 00:28:21

11 DE PAEPE Claire 3C TEAM 00:46:56