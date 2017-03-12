Résultats

Engagés

Reportages

Vie des clubs

Calendrier

Brèves

Tournehem sur la Hem (62) - Challenge VTT Monts et Marais (Seniors/Masters)

Nicolas Levasseur (ES Arques) a remporté ce remporté ce Dimanche 12 Mars 2017, la 1er Manche du Challenge VTT Monts et Marais à Tournehem sur la Hem (62) (Séniors). Clément Trunet (ES Arques) et Ludovic Carton (Cassel VTT) ont complété le podium.

VTT
Tournehem sur la Hem (62) - Challenge VTT Monts et Marais (Seniors/Masters)

Classement Seniors :

1 LEVASSEUR Nicolas ES ARQUES 00:52:30
2 TRUNET Clement ES ARQUES 00:53:33 
3 CARTON Ludovic CASSEL VTT 00:54:07 
4 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS 00:55:13 
5 DASSONVILLE Sebastien CV LIEVINOIS 00:56:05 
6 TAVERNIER Adrien VTT ST AMAND LES EAUX 00:45:50 
7 DARCOURT Tony ES ARQUES 00:46:19 
8  BRIAND SEBASTIEN 3C TEAM 00:46:52 
9 GAY Yann VTT ST AMAND LES EAUX 00:47:01 
10 FARDOUX Dany PYAMIDES PASSION 00:47:26
11 LEPLAN Benjamin AL AGNY 00:47:38 
12 MEYERS Laurane ES ARQUES 00:47:57
13 BLANPAIN Kévin UV FOURMISIENNE 00:48:05 
14 TRISTRAM JESSY MUDDY TRACKS BIKERS 00:48:38
15 CORMAN Sebastien 3C TEAM 00:49:28 
16 DELECOURT Jérôme VC ST OMER 00:50:08 
17 PORTEOUS LOUIS MUDDY TRACKS BIKERS 00:51:20 
18 DUFROY ANTOINE TEAM PYRAMIDE LASSIN 00:51:22 
19 HELLEBOIS Thierry CC ISBERGUES MOLINGHEM 00:51:31 
20 CHIVET Alexandre VTT DES 2 CAPS 00:51:40
21 DUQUENOY Francois ES ARQUES 00:52:27
22 MENTRE ETIENNE FLEURBAIX 00:54:00
23 HIRTZLIN Baptiste GRAVELINES 00:54:55
24 MURAINE Axel CCB BAPAUME 00:55:27 
25 FRERE Guillaume 00:55:47 
26 LAISNE Jerome LICENCE INDIV 00:56:01 
27 DEHONGHER MATTHIEU CC ARMENTIERES 00:40:18 
28 CRAPOULET Adrien 00:42:31
29 FAUQUEMBERT Jonathan TOUQUET ACC 00:42:38 
30 DARRAS Matthieu CASSEL VTT 00:42:47 
31 LASSALLE Benoit 00:44:13
32 ATTAGNANT Justine ULTRA VTT MERCICOURT 00:47:57 
33 GALLET Alexis EXTREME VTT CALONNE RICOUART 00:49:27 
34 MAILLARD Florent CLUB VTT SENLISIEN 00:27:14 
35 FOURNIER Steve NAT'FOURNIER RACING 00:41:25 

Classement Masters :

1 ALLART Eric ESC DE BULLY 00:53:58 
2 CARPENTIER JEROME NEUTRE 00:55:17 
3 DURANT Didier ESC DE BULLY 00:45:37 
4 DMYTROW Nicolas ESC DE BULLY 00:46:37
5 LEBRUN Xavier O GRANDE SYNTHE 00:48:51 
6 DE PAEPE Greg 3C TEAM 00:48:58 
7 ROUGEMONT Laurent ULTRA VTT MERCICOURT 00:49:13 
8 PLUY PATRICK TRIATHLON LITTORAL 59 00:51:53 
9 PONCET PASCAL PO 00:41:22
10 HELLEBOIS Alain CC ISBERGUES MOLINGHEM 00:41:22
11 CARPENTIER Thierry VTT DES 2 CAPS 00:44:00 
12 MERIAUX Frederic ULTRA VTT MERCICOURT 00:44:11 
13 GIRARD Philippe O HESDIN MARCONNE 00:44:20 
14 FRAMMERY Johann XTREM RIDERS 00:45:46 
15 LEBORGNE David TOUQUET ACC 00:46:35 
16 REGNIER Stephane 00:55:54 
17 BOURGUIGNON Vincent AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS 00:28:01