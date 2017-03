Buzancy (02) - Prix du Comité des Fêtes (Minimes/Cadets)

Jehan Verdoolaeghe (EC Chateau Thierry) et Matias Fournier (US Crepynoise) ont remporté ce Dimanche 12 Mars 2017, dans leur catégorie respective le Prix du Comité des Fêtes Challenge Aisne - Oise X - Country à Buzancy (02) (Poussins-Pupilles-Benjamins).

Classement Minimes :

1 VERDOOLAEGHE Jehan Ec Chateau Thierry 27'18''

2 COUVELARD Jules Us Crepynoise C 28'44'' 01'26''

3 VIALLE MIGNON Quentin Us Crepynoise C 28'46'' 01'28''

4 GOURLAND Romain Ec Chateau Thierry 29'39'' 02'21''

5 DUMINY Jules Retz Bike Club 29'57'' 02'39''

6 RODRIGUEZ Maéva Ec Chateau Thierry 30'41'' 03'23''

7 COUVELARD Louis Us Crepynoise C 32'49'' 05'31''

8 GURHEM Léo Ec Chateau Thierry 35'07'' 07'49''

9 HURTELOUP Adèle Retz Bike Club 35'44'' 08'26''

10 LEFEVRE Nolan Ec Chateau Thierry 38'37'' 11'19''

11 TURPIN Fabien Ec Chateau Thierry 43'55'' 16'37''

12 MADOU Axelle Vtt Compiegnois 47'10'' 19'52''

Classement Cadets :

1 FOURNIER Matias Us Crepynoise C 54'32''

2 WAGNY Corentin Ac Amienoise 55'30'' 58''

3 TAILLARD Ylian Ec Chateau Thierry 55'51'' 01'19''

4 CHAUFFERT Nolan Ec Chateau Thierry 57'19'' 02'47''

5 FINET Léo Ac Amienoise 58'12'' 03'40''

6 MARCELLE Ugo Ec Chateau Thierry 58'14'' 03'42''

7 BERTHON Néo Us Crepynoise C 59'57'' 05'25''

8 VAN WAESBERGE Paul Ec Chateau Thierry 01h00'22'' 05'50''

9 LEROY Tanguy CC Villeneuve St Germain Soissons 01h05'56'' 11'24''

10 FORRIERE Maxence Saint Amand VTT 01h09'49'' 15'17''

11 DECAMP Guillaume Team Oise Organisation 01h10'59'' 16'27''

12 LEON Alexandre Ec Chateau Thierry 01h11'03'' 16'31''

13 TAVERNIER Chloé Ec Chateau Thierry 01h11'32'' 17'00''

14 BLOND Lucas Us Crepynoise C 55'16'' 1 tour

15 STAELENS Julien Ec Chateau Thierry 55'20'' 1 tour