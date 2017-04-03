Mentque Norbecourt (62) - Challenge VTT Monts et Marais (Poussins-Pupilles-Benjamins)

Classement Poussins :
1 JOYEZ Timothee VC ST OMER
2 DELBECQUE Lucien VC ST OMER
3 FOURNIER Natan NAT'FOURNIER RACING
4 MARTEL Antoine AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
Classement Pupilles :
1 COLLIER Eloi CL BARLIN
2 BOURGUIGNON Noé AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
3 SOUDAIN Louis AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
4 COURBOT Louis VC ST OMER
5 ROYER Baptiste AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
6 BUISSÉ Louise VTT ST AMAND LES EAUX
7 GAVOIS Baptiste AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
8 DEHOUCK Louis HAINAUT CYCLING TEAM
9 BUISSÉ Léanne VTT ST AMAND LES EAUX
10 BELAEN Alizée CC ARMENTIEROIS
11 CROUZET Pierre VTT ST AMAND
Classement Benjamins :
1 COLLIER Théotime CL BARLIN
2 LOETE Hippolyte LONGUENESSE BMX
3 GIRARD Amaury O HESDIN MARCONNE
4 BILLAUD Nino ES ARQUES
5 DESUMEUR Gabin HAINAUT CYCLING TEAM
6 DESUMEUR Marius HAINAUT CYCLING TEAM
7 MERLOT Aurelien AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
8 DEWINTRE Flavie VC ST OMER
9 BELAEN Cyril CC ARMENTIEROIS