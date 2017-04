Mentque Norbecourt (62) - Challenge VTT Monts et Marais (Poussins-Pupilles-Benjamins)

Timothée Joyez (VC St Omer), Eloi Collier (CL Barlin) et a remporté ce remporté ce Dimanche 12 Mars 2017, la 2ème Manche du Challenge VTT Monts et Marais à Mentque Norbecourt (62) (Poussins-Pupilles-Benjamins).

Classement Poussins :

1 JOYEZ Timothee VC ST OMER

2 DELBECQUE Lucien VC ST OMER

3 FOURNIER Natan NAT'FOURNIER RACING

4 MARTEL Antoine AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

Classement Pupilles :

1 COLLIER Eloi CL BARLIN

2 BOURGUIGNON Noé AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

3 SOUDAIN Louis AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

4 COURBOT Louis VC ST OMER

5 ROYER Baptiste AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

6 BUISSÉ Louise VTT ST AMAND LES EAUX

7 GAVOIS Baptiste AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

8 DEHOUCK Louis HAINAUT CYCLING TEAM

9 BUISSÉ Léanne VTT ST AMAND LES EAUX

10 BELAEN Alizée CC ARMENTIEROIS

11 CROUZET Pierre VTT ST AMAND

Classement Benjamins :

1 COLLIER Théotime CL BARLIN

2 LOETE Hippolyte LONGUENESSE BMX

3 GIRARD Amaury O HESDIN MARCONNE

4 BILLAUD Nino ES ARQUES

5 DESUMEUR Gabin HAINAUT CYCLING TEAM

6 DESUMEUR Marius HAINAUT CYCLING TEAM

7 MERLOT Aurelien AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

8 DEWINTRE Flavie VC ST OMER

9 BELAEN Cyril CC ARMENTIEROIS