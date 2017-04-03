Mentque Norbecourt (62) - Challenge VTT Monts et Marais (Minimes-Cadets)

Classement Minimes :
1 VERMERSCH Anathole O HESDIN MARCONNE
2 ANCHAIN Paul ES ARQUES
3 DEPLEDT Baptiste ES ARQUES
4 VERDOOLAEGHE Jehan EC CHATEAU THIERRY
5 GREVET Quentin HESDIN
6 DECROIX Joshua VC ST OMER
7 TABART Bastien AC CENTULOISE
8 TISON Theotime ORCHIES
9 LEROY Clement UC SOLREZIENNE
Classement Cadets :
1 GIRARD Paul VTT ST AMAND LES EAUX
2 ANANIE Ugo ES ARQUES
3 WAGNY Corentin AC AMIENOISE
4 PELTIER Loris AC CENTULOISE
5 DELVART Théo UVC CALAIS
6 DEWINTRE Gautier VC ST OMER
7 RÉGNIER Julien VTT ST AMAND LES EAUX
8 MARCQ Youri AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
9 FORRIERE Maxence VTT ST AMAND LES EAUX
10 DECLERCQ Charles VC ST OMER
11 LEVEQUE Lucas ES ARQUES
12 FAILLIE Kévin ES ARQUES
13 COLLAVINI Lily ES ARQUES
14 SORET Emeric AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS