Mentque Norbecourt (62) - Challenge VTT Monts et Marais (Juniors-Masters)

Classement Juniors :
1 LETURCQ Geoffrey AC AMIENOISE
2 ANANIE Léo ES ARQUES
3 CONTESSOTTO Arthur AC CENTULOISE
4 REGNIER Clément AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
5 BACQUET Maxime AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
6 LHOMME Théo AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
7 MUCHEMBLED Clément VTT DES 2 CAPS
8 LEROY Baptiste VTT DES 2 CAPS
9 REGNIER Marie ES ARQUES
10 LEROY Remi VC AMATEUR ST QUENTIN
11 LEBORGNE Aristide TOUQUET ACC
Classement Masters :
1 ALLART Eric ESC DE BULLY
2 DMYTROW Nicolas ESC DE BULLY
3 PELTIER Laurent CS ABBEVILLOIS
4 WAVRANT David
5 PLUY Patrick
6 HELLEBOIS Alain CC ISBERGUES MOLINGHEM
7 CUCHEVAL Gregory COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER
8 PEUDECOEUR David CC ISBERGUES MOLINGHEM
9 GIRARD Philippe O HESDIN MARCONNE
10 JOLLANT Olivier ES ARQUES
11 CAPELLE Bertrand
12 LEBORGNE David TOUQUET ACC
13 RÉGNIER Stéphane
14 BOURGUIGNON Vincent AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
DNS GOBAILLE Francois VTT CC TEAM