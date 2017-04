Mentque Norbecourt (62) - Challenge VTT Monts et Marais (Juniors-Masters)

Geoffrey Leturcq (AC Amienoise) et Eric Allart (ESC De Bully) ont remporté ce Dimanche 2 Avril 2017, la 2ème Manche du Challenge VTT Monts et Marais à Mentque Norbecourt (62) (Juniors-Masters).

Classement Juniors :

1 LETURCQ Geoffrey AC AMIENOISE

2 ANANIE Léo ES ARQUES

3 CONTESSOTTO Arthur AC CENTULOISE

4 REGNIER Clément AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

5 BACQUET Maxime AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

6 LHOMME Théo AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

7 MUCHEMBLED Clément VTT DES 2 CAPS

8 LEROY Baptiste VTT DES 2 CAPS

9 REGNIER Marie ES ARQUES

10 LEROY Remi VC AMATEUR ST QUENTIN

11 LEBORGNE Aristide TOUQUET ACC

Classement Masters :

1 ALLART Eric ESC DE BULLY

2 DMYTROW Nicolas ESC DE BULLY

3 PELTIER Laurent CS ABBEVILLOIS

4 WAVRANT David

5 PLUY Patrick

6 HELLEBOIS Alain CC ISBERGUES MOLINGHEM

7 CUCHEVAL Gregory COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER

8 PEUDECOEUR David CC ISBERGUES MOLINGHEM

9 GIRARD Philippe O HESDIN MARCONNE

10 JOLLANT Olivier ES ARQUES

11 CAPELLE Bertrand

12 LEBORGNE David TOUQUET ACC

13 RÉGNIER Stéphane

14 BOURGUIGNON Vincent AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

DNS GOBAILLE Francois VTT CC TEAM