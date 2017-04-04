Mentque Norbecourt (62) - Challenge VTT Monts et Marais (Seniors)

Classement :
1 TRUNET Clement ES ARQUES
2 VANIET Thibaut VTT ST AMAND LES EAUX
3 LEVASSEUR Nicolas ES ARQUES
4 CARTON Ludovic CASSEL VTT
5 GAY Yann VTT ST AMAND LES EAUX
6 DASSONVILLE Sebastien CV LIEVINOIS
7 TAVERNIER Adrien VTT ST AMAND LES EAUX
8 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS
9 DARCOURT Tony ES ARQUES
10 DELECOURT Jérôme VC ST OMER
11 HELLEBOIS Thierry CC ISBERGUES MOLINGHEM
12 DEFAUT Louis VTT ST AMAND LES EAUX
13 LASSALLE Benoit AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
14 BLANPAIN Kévin UV FOURMISIENNE
15 WITTEK DASSONVILLE Céline CV LIEVINOIS
16 CRAPOULET Adrien
17 FAUQUEMBERT Jonathan TOUQUET ACC
18 DEFEBVIN Florent VC ST OMER
19 DESETTE Guillaume VTT ST AMAND LES EAUX
20 CARTIER Adrien
21 EVANS Christopher AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
22 BRITSCH Géraldine
DNS DARRAS Matthieu CASSEL VTT
DNS DUQUENOY Francois ES ARQUES